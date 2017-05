Los partidos navarros, a la espera de la investigación de la Guardia Civil sobre los cursos de formación de UAGN

Etiquetas

Los partidos navarros se han mostrado "prudentes" y a la espera de la investigación de la Guardia Civil sobre el cobro de cursos de formación en la UAGN y han manifestado que a partir de ahí pedirán las responsabilidades precisas.

En declaraciones a los medios, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha afirmado que, como ex consejero de Desarrollo Rural del Gobierno foral, no tiene "nada que ver con posibles irregularidades" en torno a las subvenciones para cursos de formación en la UAGN y ha expuesto que "soy poco sospechoso de no hacer frente a responsabilidades que tengo".

Esparza ha dicho que "no voy a tolerar ninguna difamación, ni media", y ha anunciado que "han dado instrucciones a un despacho de abogados para que se haga cargo de analizar cualquier información que se traslade y que se entienda que calumnie o difame".

Ha señalado que la Guardia Civil está realizando una investigación y está en "secreto de sumario". "No tenemos nada que decir hasta que se termine la investigación", ha dicho, para señalar que "desde el departamento se ha colaborado desde el minuto uno con la Guardia Civil en la investigación".

Ha expuesto que "cuando hay informes técnicos que dicen que no se ha detectado ninguna irregularidad no es lógico enviar la denuncia -de las tres extrajabadoras de UAGN- a la Guardia Civil". Y ha añadido, preguntado por lo denunciado por las exempleadas, que "quien tiene responsabilidad de revisar todo el expediente, lo revisa y a partir de ahí concluye lo que concluye, que no se detectan irregularidades y yo respondo lo que respondo".

Sobre si ahora que existe una investigación se podría decir que dichos controles fallaron, Esparza ha señalado que "veremos cómo concluye la investigación de este caso y qué determina". "El informe que a mí se me pasa con la hoja de respuesta dirigida a las extrabajadoras dice lo que dice y dice lo que los técnicos han querido que dijera", ha comentado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha manifestado "mucha preocupación" en torno a este tema y ha señalado que quieren ser "respetuosos con la investigación" de la Guardia Civil. "De confirmarse las informaciones serían prácticas graves y requeriría dirimir responsabilidades políticas", ha añadido.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "creemos que va a aparecer una nueva parte de financiación de sindicatos del régimen, en este caso de UAGN". "Creemos que, a expensas de tener toda la información, hay una responsabilidad en la gestión de UPN en departamento de Desarrollo Rural y de quien fue su titular. Si estuvo allí, investigó y no se enteró de nada y luego resulta que han pasado cosas como la investigación, lo menos que podía hacer es dar una explicación pública clara y aclarar qué le preguntaron" las extrabajadoras, ha expuesto.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha mostrado, sobre este tema y sobre el informe de Comptos acerca de la planta de biogás de la Ultzama, "prudencia" porque "queremos analizar el tema con profundidad".

La socialista María Chivite ha indicado que "este tema está siendo investigado por la Guardia Civil y de ahí se dirimirán las responsabilidades que cada uno tenga". "Con las conclusiones de la Guardia Civil, valoraremos si hay algún tipo de responsabilidad política", ha dicho.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "cuando afecta a cualquier partido u organización, tenemos tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga". "Nosotros somos los más afectados y sentimos dolor, frustración, impotencia y vergüenza por los casos de corrupción en Madrid y pido agilidad en la Justicia para que resuelva los casos y condene a quien se haya llevado dinero público", ha dicho, para añadir que en el caso de UAGN, es "importante tener prudencia" y "hay que esperar a la investigación de la Guardia Civil".

Finalmente, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha indicado, tanto en el caso de UAGN como en el de la planta de biogás de la Ultzama, que "vamos a esperar a que las investigaciones esclarezcan los hechos" y ha señalado que "queremos pedir al Gobierno de Navarra que analice estos expedientes y saber qué ha pasado ya que parece que los controles del uso de estos fondos públicos no han funcionado o no han sido suficientes".

ULTZAMA

Sobre el informe de Comptos sobre la planta de biogás de la Ultzama, Javier Esparza ha indicado que van a pedir la comparecencia de la presidenta de la Cámara de Comptos por la "gravedad" del contenido del informe. Según ha dicho, "nos sorprenden algunas cuestiones del informe y la propia nota de prensa de Comptos".

El parlamentario de Geroa Bai, Unai Hualde, ha considerado "demoledor y contundente" el informe de Comptos y ha señalado también que han pedido la comparecencia urgente de la presidenta del órgano fiscalizador y han registrado una pregunta al Gobierno sobre su valoración de este tema y qué medidas va a adoptar. "Ya dijimos que olía muy mal la gestión que se había hecho de este proyecto y cada vez huele peor", ha comentado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que ofrecerán este miércoles una rueda de prensa con la alcaldesa de la Ultzama para "valorar este tema, no sólo el informe de Comptos".

Por su parte, María Chivite ha indicado que el informe de Comptos es "claro" y "las irregularidades son graves". "Ha hecho muy bien en ponerlo en manos de la Fiscalía, que ya dirá cuáles son las responsabilidades de cada quien", ha opinado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que Comptos ha enviado el informe a la Fiscalía y "tenemos que esperar a ver qué dice la Justicia".