LA AGENCIA TRIBUTARIA ABOGA POR SACAR DE LA ‘LISTA DE MOROSOS’ A QUIENES PAGUEN ANTES DE QUE SE PUBLIQUE

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se mostró hoy partidario de poder sacar de la ‘lista de morosos’ a quienes paguen sus deudas con el Fisco en el periodo comprendido entre que se determina el contenido final de la misma, tras el plazo de alegaciones, y su publicación.Así lo indicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en el marco de las comparecencias de altos cargos para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.Menéndez explicó que el organismo vería “muy positivamente” que se articulara la posibilidad de que, una vez vencido el plazo que tiene el contribuyente con deudas para abonar las mismas y, de esta manera, no salir en la lista, si el afectado paga antes de su publicación pueda evitar aparecer en la relación de morosos. “Si realizas el pago de la deuda, parece lógico que ese contribuyente no tenga que salir en la lista”, dijo el responsable de la Agencia Tributaria. La institución publica en el primer semestre se cada año un listado con los contribuyentes que tenían, a 31 de diciembre del ejercicio precedente, una cuenta pendiente superior al millón de euros con el Fisco. En la última lista, correspondiente a diciembre de 2015 y publicada a finales de junio de 2016, aparecían 4.768 personas físicas o jurídicas que debían a Hacienda más de 15.700 millones de euros. En concreto, el listado incluía 336 personas físicas con deudas por importe de menos de 700 millones y 4.432 personas jurídicas, con más de 15.000 millones.En el listado se identifica completamente a los contribuyentes, bien sean personas físicas o jurídicas, con su nombre, apellidos, NIF, razón o denominación social completa. Se incluye el importe conjunto de las deudas y sanciones superiores a un millón de euros del contribuyente, pendientes de pago y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.