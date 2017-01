Ciudadanos aplaude que Montoro se comprometa a permitir los aplazamientos del IVA a pymes y autónomos

Etiquetas

El diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco de la Torre, ha celebrado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se haya comprometido a no prohibir los aplazamientos del pago del IVA a pymes y autónomos.

Durante su comparecencia de este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha afirmado que haría lo posible para que pymes y autónomos pudieran seguir aplazando el pago del IVA.

"Estamos contentos porque reconoce que el decreto ley sobre medidas fiscales se hizo mal", ha señalado en declaraciones a Europa Press De la Torre. "Nos alegramos de que la chapuza se vaya a corregir y que pymes y autónomos puedan el próximo 30 de enero aplazar las cuotas del IVA", ha añadido.

Según ha explicado, cuando una pyme o autónomo solicita el aplazamiento del pago del impuesto y se le concede es porque tiene una dificultad transitoria que más tarde solventa con intereses.

En este sentido, De la Torre se ha congratulado de que no se les vaya a "complicar más la vida" a las pymes y los autónomos "a través de una norma que, según dice la Comisión Europea, no iba a reducir el déficit público".

De la Torre ha explicado que prohibir el aplazamiento del pago de este impuesto puede generar una situación "caótica", ya que muchas pymes y autónomos no pueden acceder con facilidad a los mercados para financiarse y, además, el sistema informático de la Agencia Tributaria "no está preparado para esto", pues no puede comprobar si el empresario ha cobrado las facturas por las que ha declarado IVA.

"No es razonable que pymes y autónomos que no pueden acceder a mercados financieros no puedan aplazar el IVA", ha concluido el representante de Ciudadanos.