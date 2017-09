GUINDOS CREE QUE LOS PRESUPUESTOS DE 2018 TENDRÁN LOS MISMOS APOYOS QUE LOS ANTERIORES

Etiquetas

- Destaca que la economía española va a crecer más del 3% este año. El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró este lunes confiado en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 tendrán los mismos apoyos que los de 2017.En una entrevista en COPE recogida por Servimedia, De Guindos precisó que el PNV ya ha aclarado que la respuesta al conflicto catalán y los Presupuestos “no tienen nada que ver”, por lo que esperó que salgan adelante para “seguir manteniendo el crecimiento económico y mandemos otra vez una señal de estabilidad” a los mercados.El ministro no quiso pronunciarse sobre si los PGE de 2018 serán los últimos que apruebe el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y añadió que el objetivo es conseguir aprobar estos, lo que según De Guindos es “perfectamente factible”.Además, añadió que en los mismos se incluirá una reducción del umbral en el IRPF destinado a beneficiar a las rentas reducidas pactado con Ciudadanos, mientras que para el resto precisó que “sería posible a futuro bajar los impuestos” si se compatibilizan con una disminución del déficit público y una continuidad en la recaudación.De Guindos también destacó que para los PGE de 2018, el Gobierno modificará el cuadro macroeconómico y “eso es fundamental”, puesto que “ocupación y paro van a ir mejor de lo que habíamos calculado hace unos meses” y "la economía española va a crecer más del 3%".Asimismo, confió en que la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre “sea buena” y auguró que “el segundo semestre del año no va a ser muy diferente a lo que fue el primero”. Preguntado por la caída de la afiliación en el mes de agosto, más pronunciada que en años anteriores, De Guindos explicó que “hemos tenido una afiliación impresionante en el segundo trimestre y julio y agosto implicaron, de alguna forma, una cierta normalización”, pero añadió que el ritmo de creación de empleo se mantiene “muy fuerte”, por encima del 3%.SALARIOSEn cuanto a la evolución de los salarios, el titular de Economía recordó que “todavía tenemos un 17,2% de paro, hay que continuar creando empleo y esa debe ser la prioridad”.Pero matizó que “como la economía española se está recuperando, se tiene que ir produciendo un proceso de normalización salarial” que se tendrá que acordar entre empresarios y trabajadores. “La España de 2017 no es la de 2011, no estamos al borde del abismo, y esa normalización se va a producir sin duda”, dijo.