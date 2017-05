(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY: “EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN NO EXISTE”

Etiquetas

- Alerta de que la independencia de Cataluña sería un “trauma” con consecuencias económicas “terribles”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sentenció este sábado que el derecho de autodeterminación al que aluden los independentistas catalanes “no existe” y el denominado “derecho a decidir” sobre el futuro de este territorio compete, en todo caso, a “todos” los españoles.El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones al clausurar en Sitges (Barcelona) la XXXIII Reunión Anual del Círculo de Economía, donde aseguró que hará “todo” lo que esté en sus manos para que el “sentido común” se imponga en Cataluña y parar así las pretensiones secesionistas de los líderes de la Generalitat.“Yo no voy a autorizar ningún referéndum para la independencia, porque no quiero ni puedo y porque no me corresponde a mí”, aseveró, antes de advertir de las consecuencias “terribles” en materia económica que supondría una eventual independencia de Cataluña. “Sería un trauma”, consideró.Abundó en que el pretendido referéndum sólo lo podría autorizar el Parlamento y con el aval de una mayoría de diputados para modificar la Constitución española, ya que “la soberanía nacional radica en el pueblo español” y “el derecho de autodeterminación no existe” en este país.