Rufián (ERC) ningunea la opinión de Urkullu sobre el referéndum y destaca los apoyos de Assange y Varoufakis

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha restado importancia a la opinión del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, quien ha asegurado que el referéndum previsto por la Generalitat de Cataluña "no tiene las garantías debidas". Sin embargo, ha destacado que existen otras "entidades supranacionales" que se expresan a favor del derecho a decidir, citando en concreto al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y al exministro griego Yanis Varoufakis.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Rufián ha dicho que respeta todas las opiniones, pero ha menospreciado las palabras de Urkullu sobre el referéndum: "Me ha convencido, tiene razón, lo dice Urkullu", ha manifestado entre risas, añadiendo que "forma parte del régimen del 1978" y que "es normal" que se exprese así sobre el referéndum porque "apoya al PP".

En este sentido, ha apuntado que "hay mucha gente de países de Europa y gente muy normal" que está a favor de que en Cataluña se vote y se ha mostrado "sorprendido" de que no le pregunten por ese tipo de declaraciones. "Me sorprende que me ponga la opinión de Urkullu y no la de según quién", ha recalcado, afirmando que existen "entidades supranacionales que están considerando absolutamente antidemocrática" la postura del Gobierno español.

Concretamente, al pedírsele un ejemplo de esas "entidades supranacionales", Rufián ha citado a Assange y a Varoufakis. Aunque después ha negado que Assange "sea un referente" para los independentistas.