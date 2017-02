REFUGIADOS. EL SENADO RECHAZA RESTABLECER EL ASILO DIPLOMÁTICO CON ACCESO DIRECTO EN TODAS LAS EMBAJADAS

Etiquetas

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado rechazó este miércoles (10 votos a favor y 13 votos en contra) la moción presentada por Unidos Podemos por la que se instaba al Gobierno a articular vías legales de entrada en la UE a los refugiados y a restablecer el asilo diplomático con acceso directo en todas las embajadas españoles en el exterior.La moción contó con tres enmiendas de adición planteadas por el PSOE que fueron aceptadas, aunque el hecho de que la moción no fuera aceptada las dejó sin efecto.Durante la defensa de la moción, Idoia Villanueva (Unidos Podemos) abogó por la necesidad de abordar el debate sobre la concesión de visados humanitarios a personas en especial situación de vulnerabilidad, a cumplir los compromisos de reubicación adquiridos, a agilizar los procesos administrativos y a incrementar los recuerdos humanos necesarios para tratar la situación de las personas reubicadas. También reclamó ampliar el derecho de reunificación familiar a las personas mayores.A su vez, David Lucas (PSOE) reclamó que España cumpla su compromiso –“escaso”, desde su punto de vista- adquirido por el Gobierno español en materia de acogida de refugiados y propuso las tres siguientes enmiendas de adición: “implementar acciones concretas para garantizar la protección de los menores refugiados, acabar con la detención de niños migrantes, proteger a las familias para proteger a los menores, garantizar su asistencia letrada y el acceso a la educación”.También pidió “modificar la actual política por la que se inadmiten las solicitudes de asilo de las mujeres víctimas de trata derivados al artículo 159 bis a la Ley de Extranjería que condiciona la protección internacional a la colaboración de las víctimas con las autoridades para perseguir a las organizaciones de trata”; y “posibilitar la participación e involucración de otras administraciones en la gestión del asilo, hacer protocolos de cofinanciación para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan gestionar los fondos para la UE en materia de refugiados”.Por su parte, Jordi Marti (ERC) apoyó la moción y adujo que la trata de personas “aún es un escándalo que en mayúsculas que nos acecha”.Por último, Marta Lucio (PP) apoyó la negativa de su grupo a apoyar la moción poniendo de manifiesto los esfuerzos de la UE, en general, y del Gobierno, en particular, en la materia y aseveró que “invertir en causas humanitaria 10.000 millones en la crisis de refugiados y 8.000 más en cooperación en estos países” no es censurable.