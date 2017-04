(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO, “SATISFECHO” PORQUE EL PNV NO HAYA PRESENTADO ENMIENDA DE TOTALIDAD

Etiquetas

- Montoro confía en sumar el apoyo del Grupo Vasco y dice que no hay ‘plan b’. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo hoy que el Gobierno está “satisfecho” porque el PNV no haya presentado enmienda de totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).“Es una buena noticia y van a en la línea de lo que queremos” porque tener unos PGE “es positivo para los españoles”, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, indicó que el Gobierno espera contar con el apoyo del PNV para que el proyecto de Ley de Presupuestos pueda superar las enmiendas a la totalidad en el debate de la semana que viene en el Pleno del Congreso de los Diputados, para agregar que no hay ‘plan b’ si no se consigue.“El Gobierno confía en que puedan ser rechazadas las enmiendas de totalidad y esperamos contar con el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y con el PNV”, explicó. El responsable de Hacienda señaló que con el PNV “estamos trabajando intensamente en una relación leal y franca, que agrupa demandas diversas, como es normal en esta negociación”. En este sentido, apuntó que con el PNV está pendiente la actualización del cupo vasco, pues la ley quinquenal que lo regula “está vencida, no se ha renovado y eso es responsabilidad de todos”. En todo caso, quiso dejar claro que la renovación de la ley quinquenal es una “obligación”, pues es una ley vencida que hay que renovar, y “no hay que verlo como una condición política”. “Estamos hablando y avanzando, confiamos en que podamos llegar a sumar los apoyos pertinentes para que los PGE vayan adelante”, indicó, ya que son “motor de crecimiento y de protección social”.Preguntado por si el Gobierno tiene un ‘plan b’ por si no consigue el apoyo del PNV y no puede aprobar los PGE, Montoro apuntó que “estamos confiados” en sumar apoyos y consideró “interesante siempre” cuando se habla de ‘planes b’.“Tenemos un programa, es lo que hemos expuesto, si no se cumple no tenemos otros”, dijo el responsable de Hacienda, quien agregó, en todo caso, que “si hace falta tomaremos las medidas” necesarias pero “no puede nunca llevar adelante una iniciativa a espera de que falle”. Así, aseguró que un Gobierno lleva una iniciativa a la Cámara “con la confianza de que vamos a superar la votación de las enmienda a la totalidad y ese es el único plan que tenemos de aquí a la semana que viene”.