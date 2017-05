Compromís cuelga una foto de Rajoy boca abajo en protesta por la financiación

Etiquetas

Se trata de una campaña con la que la coalición pretende denunciar que la provincia recibirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "96 euros por habitante, frente a los 186,5 de la media estatal y los 119,5 de la media valenciana".

En atención a los medios tras desplegar la pancarta en el edificio anexo al palacio provincial, el portavoz del grupo, Gerard Fullana, ha calificado la acción de "hecho simbólico" en el que "se recupera la simbología histórica valenciana de poner boca abajo a los cargos que han provocado un agravio a nuestro territorio".

En ese sentido, ha considerado que Rajoy agravia de forma "muy alarmante", con los Presupuestos Generales del Estado, a las comarcas alicantinas.

"Diríamos que si a los valencianos se les margina, a los alicantinos directamente se les insulta", ha opinado, al tiempo que ha señalado que, como representantes de los 141 municipios de la provincia, se inicia una campaña "especialmente dirigida a los diputados nacionales del PP y de Ciudadanos elegidos por Alicante para que apoyen las enmiendas que hacen viable una financiación justa para la provincia".

La campaña, llamada 'Volem un #TracteJust #PelSud" (Queremos un trato justo para el sur)', se acompaña del reparto de folletos en ciudades y por internet.

Fullana ha recordado que el lunes arranca el debate de las enmiendas a los presupuestos que "ni siquiera quieren que se voten" y ha preguntado a los diputados nacionales del PP y de Cs si su papel es "defender el territorio que les ha elegido o aceptar las órdenes del jefe supremo, en este caso Mariano Rajoy".

Se mantendrá la pancarta por dignidad

El portavoz de Compromís en la Diputación ha precisado que se mantendrá la pancarta hasta que finalice el trámite de debate de las enmiendas por "dignidad de los municipios de Alicante".

Por su parte, el diputado nacional de Compromís por Alicante, Igansi Candela, ha contestado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "hace una semana" les echó en cara que lloraban "mucho". En este sentido, ha replicado que la campaña que arranca hoy "es la contestación, no lloramos: ponemos boca abajo a su líder".

"Fundamentalmente estamos cansados de no recibir un trato justo. No pedimos ni más ni menos, sino un trato de justicia. Además, ante un Gobierno que era el de los corruptos, al que ahora se han unido los tramposos de Ciudadanos que están manipulando el reglamento de la Comisión de Presupuestos, en contra de lo que dice el letrado, para que no se debatan más de 4.000 enmiendas", ha afirmado.