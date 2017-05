LA OPOSICIÓN EXIGE UN PLENO EXTRAORDINARIO TRAS LA “MUERTE SÚBITA” DE LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ

Etiquetas

- Algunos grupos pedirían en ese pleno la prórroga de los trabajos de esta comisión. PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat exigieron este lunes la celebración de un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para que se debata y vote la prórroga de los trabajos de la comisión de investigación que trataba de determinar si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz usó a las Fuerzas de Seguridad del Estado contra rivales políticos del PP.Así se expresaron en bloque los distintos portavoces de estas fuerzas parlamentarias, entre ellas el peneuvista Mikel Legarda, presidente de esta comisión, que dijo que le ha sorprendido que tanto el PP como Ciudadanos hayan “degollado de mala manera” los trabajos de esta comisión para esclarecer una supuesta utilización política de las Fuerzas de Seguridad por parte del exresponsable de Interior. Tras asegurar que se trata de la “muerte súbita” de esta comisión, puntualizó que lo que quieren con esta iniciativa es que “no tenga un fin tan penoso”, al tiempo que reprochó a PP y Cs que se opusieran en su momento a simultanear la espera de la documentación solicitada con más comparecencias además de las ya realizadas en esta comisión, la del propio Jorge Fernández Díaz y la de Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña. Además, dijo que PP y Cs han “jugado al escondite” y que esperan que el Congreso admita a trámite esta petición de Pleno extraordinario para que se celebre antes del 8 de junio. QUIEREN "CALLAR" AL CONGRESOPor su parte, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, denunció el intento de PP y Cs de “querer callar” al Parlamento para que no se conozca “lo que realmente pasó” en la época de Fernández Díaz al frente de esta cartera ministerial. Ante esta situación, prosiguió el parlamentario socialista, hay una posición “conjunta” de grupos “muy diferentes” que saben ver lo “necesario” de esta legislatura: “transparencia y respeto al Parlamento”. “Con dos comparecencias ya supimos que había que seguir trabajando”, indicó.La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, denunció que PP y Cs quieren “imponer la ley del silencio” en esta comisión ante una “mayoría parlamentaria” que sí quiere esclarecer las actividades del exministro. Xavier Domènech, de En Comú Podem, dijo que esta comisión “empezó mal, se desarrolló peor” y ahora “la quieren matar”. Criticó además que Ciudadanos se presente como un partido “muleta de la corrupción”. El portavoz adjunto de ERC en la Cámara, Gabriel Rufián, dijo estar “muy de acuerdo” con lo expresado por los “compañeros” de Podemos, pese a que él no comparta “ese optimismo que les caracteriza”. “Sabíamos lo que iba a pasar, tenemos memoria, sabemos quiénes son Cs y el PP”, espetó.“Se han querido cargar la comisión directamente”, criticó Rufián, al tiempo que expresó su deseo de que este “arranque de transparencia” del PSOE, que se ha sumado a esta reivindicación, “dure un par de semanas más” al menos.Por último, el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, se mostró convencido de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, convocará a la Mesa de la Cámara para tramitar esta petición. De no ser así, avisó de que estaríamos “ante una cacicada”. “Lo que hoy el PP y Cs han intentado es inaudito en términos democráticos”, zanjó.