Los partidos de Pacte y el PP se enfrentarán en el pleno de este martes por los Presupuestos Generales del Estado

El Pleno del Parlament contará este martes con dos proposiciones no de ley sobre los Presupuestos Generales del Estado totalmente enfrentadas. Una de ellas presentada por el Grupo Socialista, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, en la que se insta al rechazo de los mismos, y la otra, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se plantea un acuerdo para su aprobación en el Congreso de los Diputados.