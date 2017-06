El Parlamento insta a un pacto con toda la Comunidad Educativa

Etiquetas

La Cámara rechaza el uso del cuerpo de la mujer como reclamo en eventos deportivos

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy una proposición no de ley con la que insta al Gobierno riojano a firmar un pacto, contando con toda la Comunidad Educativa, así como establecer un objetivo del cinco por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional a Educación.

La iniciativa, del Partido Socialista, ha sido aprobada por unanimidad en su primer punto: alcanzar un pacto educativo y contar, en un mes, con un calendario de trabajo con la comunidad educativa (profesores, familias y alumnos) y con los partidos políticos. La segunda parte, alcanzar el cinco por ciento del PIB, ha tenido la abstención del PP.

Al inicio del debate, la diputada socialista Emilia Fernández, encargada de dar a conocer la iniciativa, ha señalado que "la sociedad no quiere experimentos ni inventos con sus hijos"; por eso, ha dicho, se hace necesario "un calendario de trabajo". Ha creído, además, que al Gobierno riojano "le faltan ambición y liderazgo".

El portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha manifestado el "apoyo sin fisuras" de su grupo a esta proposición, porque, ha creído, "después de dos años de la legislatura del diálogo" no se está avanzando. "A veces creo que la culpa está en esta cámara, que no es profesional", ha añadido. También ha creído que "el bilingüismo no se hace por decreto".

Para la diputada de Podemos Ana Carmen Sáinz esta proposición busca "paz educativa a través de un gran pacto". No obstante, ha llamado la atención acerca de "con quien y para qué" se quiere un pacto. En este sentido, ha creído: "Los partidos casi deberíamos echarnos a un lado". También ha defendido que la Educación pública es "la única capaz de cohesionar".

Desde el PP, la diputada Camen González-Cuevas ha creído necesario que, primero, haya un pacto nacional, del que "luego emanen pactos similares en las comunidades autónomas". Además, ha considerado que establecer un cinco por ciento del PIB es "un indicador que por sí mismo no es suficiente", dado que, ha destacado, "debe prevalecer la eficiencia del gasto". En este sentido ha explicado su no voto a favor de la segunda parte de la proposición.

La diputada socialista, tras escuchar las intervenciones, ha destacado la necesidad de "no sólo pedir la opinión de las familias, sino dejar que participen". "Debemos reunir y escuchar a la Comunidad Educativa", ha aseverado.

Ha cerrado el debate el consejero de Educación, Alberto Galiana, agradeciendo traer este tema a la Cámara; aunque, ha añadido: " Se han dicho cosas que no puedo compartir".

Así, ha mostrado su preocupación por el hecho de que los diputados "no crean en el pacto estatal", dado que, ha indicado: "En el Gobierno de La Rioja defendemos una visión de Estado de la educación, y no por compartimientos estancos. Las comunidades no podemos ir cada una a nuestro aire". Además, ha subrayado que "el gasto es importante, pero más la eficiencia en el gasto".

USO DEL CUERPO DE LA MUJER

El Parlamento de La Rioja también ha aprobado, a iniciativa de Podemos, acabar con el uso de la mujer como reclamo en eventos deportivos y competiciones.

Desde Podemos, la diputada Natalia Rodríguez ha rechazado la "cosificación de la mujer" y pedido que el Gobierno de La Rioja "prohíba el uso del cuerpo de la mujer". Para ello, ha mostrado una fotografía tomada en una competición ciclista en la que el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, lleva abrigo y las azafatas minifalda.

En el debate parlamentario, el Partido Popular, en palabras de la diputada Nomeí Manzanos, ha pedido enmendar la proposición porque "no se adapta a la realidad de La Rioja" y es "copia" de otra presentada en Navarra.

"Usted no ve el micromachismo porque hay que ponerse las gafas de género" para hacerlo, le ha replicado Rodríguez volviendo a referirse a la foto. Ha creído necesario "interiorizar la consciencia".

De este modo, el Parlamento ha aprobado, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno riojano a analizar los eventos y evitar las ayudas públicas y patrocinios públicos en los que se haga uso del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario u objeto sexual.

Por unanimidad, ha aprobado instar a vigilar el cumplimiento de las leyes de igualdad; y con el voto en contra del PP pedir un estudio de diagnóstico sobre el uso del cuerpo de la mujer como reclamo publicitario en eventos que se celebran en La Rioja. Por unanimidad se ha aprobado introducir criterios correctores en el Estudio sobre la Situación de las Mujeres en los Juegos Deportivos.