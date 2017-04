Podemos lamenta la actitud de "socio sumiso" de Cs con el "decretazo" de escuelas infantiles que "consolida recortes"

Etiquetas

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, ha lamentado este miércoles el papel de "socio sumiso" de Ciudadanos (Cs) con el PSOE-A en relación al proyecto de Decreto-Ley de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años) en Andalucía -que se somete en el Pleno de esta semana a su convalidación o derogación-, una norma que la citada diputada ha tildado de "decretazo" y con la que el Gobierno de Susana Díaz "consolida recortes" por la vía del "ordeno y mando", según ha añadido.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez ha incidido en que, ante su "incapacidad para abordar cualquier cuestión con agentes políticos y sociales", la presidenta de la Junta "consolida recortes" por la vía del "ordeno y mando", una actitud que ha censurado, al igual que ha lamentado el papel de "socio sumiso" de Ciudadanos.

Al respecto, la representante de Podemos ha argumentado que el partido naranja "venía teóricamente a regenerar la vida política", pero "lo único que está haciendo es regenerando los recortes dando la mano y apoyando" al Gobierno de Susana Díaz y "amenazando el empleo de mujeres que han decidido emprender en esta tierra y de mujeres trabajadoras del sector de las escuelas infantiles".

Y es que, según ha insistido Gómez, pese a los "retoques cosméticos" que se le han aplicado en los últimos días, el decreto "ataca a los flancos más débiles de esta sociedad", y su aprobación va a tener "efectos perniciosos" sobre las mujeres y las familias "más vulnerables".

En relación a las mujeres, que sufren en Andalucía unas "tasas de desempleo y precariedad que rozan el escándalo", la parlamentaria de Podemos ha criticado que Susana Díaz se permite "el lujo de asestarles un nuevo golpe a las oportunidades laborales que han sabido generar" mujeres "empresarias que decidieron emprender en el ámbito de las escuelas infantiles, y sobre todo las trabajadoras, que van a ver precarizadas sus condiciones" con este decreto que "recoge las peores prácticas del PP de Esperanza Aguirre", según ha opinado Gómez.

En esa línea, la representante de Podemos ha advertido de que dicho decreto "lleva implícita una nueva barrera en el acceso al mercado laboral para las mujeres andaluzas", porque "establecer un régimen de convocatorias cerradas en un plazo fijo para solicitar el servicio en un mercado laboral como el actual, en el que nadie se puede permitir decir que en este momento no puede coger un trabajo porque no tiene plaza de escuela infantil para su hijo, supone en la práctica que muchos padres van a acabar rechazando trabajos aunque sean precarios porque no tienen garantizada plaza en escuelas infantiles".

Frente a ello, Podemos defiende que haya "la posibilidad continuada en el tiempo de que los niños de 0 a 3 años tengan la oportunidad de ir a una escuela infantil pública en el momento en que sea necesario, con independencia del mes en el que hayan nacido o de cuándo surja la necesidad" de llevarlos.

Las familias "con menos recursos" también se van a ver afectadas por este decreto, según Podemos, porque "se endurecen los requisitos para acceder a las ayudas", porque con él, "con los mismos niveles de rentas con los que antes se podían acceder a bonificaciones del 50 por ciento ahora se va a tener que pagar el 100 por cien", una medida que "va a afectar sobre todo a familias mileuristas que cada mes tienen que hacer juegos malabares para subsistir", según Gómez, que ha resumido sentenciando que "no hay plazas públicas garantizadas con este decreto".

"CORRESPONSABILIDAD" DE SUSANA DÍAZ CON LOS PGE

Por otro lado, la representante del partido morado ha recordado que en la sesión plenaria de este jueves la portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, preguntará en la sesión de control a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al respecto del posicionamiento de su Gobierno en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentados por el Ejecutivo de Rajoy.

Gómez ha señalado que Susana Díaz es "corresponsable" de estas cuentas porque "fue ella la que personalmente inició una pugna en su partido para acabar colocando a Rajoy en La Moncloa".

"Probablemente nos encontramos con los peores PGE de la historia para Andalucía", según ha advertido la portavoz parlamentaria adjunta de Podemos, para quien "ha llegado el momento de parar los insultos del PP a nuestra tierra", y el partido morado ya dijo "desde el principio" que "lo peor que le podía pasar a Andalucía era dejar a Rajoy cuatro años más en la Moncloa, algo que pasa "cuando uno se abstiene", según ha apostillado.

Esperanza Gómez ha recordado que el grupo de Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados "una enmienda a la totalidad de devolución" de los PGE, y "las cuentas dan" en la Cámara Baja para que esa enmienda se apruebe. "Pero para esto hace falta más que postureo", según ha concluido en advertencia al PSOE.