RIVERA CREE QUE IGLESIAS SIGUE TENIENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO "DESTROZAR" AL PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró convencido este jueves de que el principal objetivo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, no es echar al PP, sino "destrozar" al PSOE. En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Rivera respondió así al ser preguntado por el aparente acercamiento entre el PSOE y Podemos que se percibió en el debate de la moción de censura. Después de "36 horas perdidas" en el Congreso de los Diputados, "la única buena noticia" para Rivera es que Iglesias "no va a ser presidente del Gobierno" ni ahora ni más adelante, porque el 76% de la Cámara "no le apoya". Denunció que después de votar en contra de un gobierno de cambio presidido por Pedro Sánchez y de forzar unas segundas elecciones ahora quieren "poner patas arriba" la estabilidad. "Gobernar un país es algo más serio que todo lo que estamos viviendo", sentenció. Rivera considera que con un "liderazgo tan sectario" como el de Pablo Iglesias es "muy complicado" llegar a acuerdos. "Quizá con Errejón o con otros liderazgos en el futuro...", añadió. En la aparente mano tendida de Iglesias al PSOE de Pedro Sánchez Rivera solo ve un nuevo intento de meter a los socialistas "otra vez en el enredo" de una negociación que le conduzca a un "callejón sin salida" en el que las únicas opciones sean pactar con independentistas o dejar que el PP siga gobernando. Rivera reconoció que le pareció "mal" la referencia que hizo el portavoz del PP, Rafael Hernando, a la relación personal entre Iglesias e Irene Montero, pero subrayó que también ellos han recurrido a esas reflexiones con Dolores de Cospedal o con Ana Botella. "No es justo" en ninguno de los casos, alertó.