Agua con limón tibia: lo que debes beber nada más levantarte... mejor que el café

Tener un buen zumo de limón en la nevera (aunque es mejor beberlo tibio) se va a hacer imprescindible. Como la leche. Más de una vez habremos escuchado eso de ¡toma agua con limón! para casi todo. Cuando uno está con diarrea, después del ejercicio físico. Lo que hemos escuchado menos es eso de toma agua con limón nada más levantarte porque te puede dar más energías que el café.

El limón es uno de los pocos alimentos que contienen iones con carga más negativa, proporcionando a tu cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo. El aroma de limón también tiene propiedades energizantes y mejora el estado de ánimo. El olor del jugo de limón puede mejorar tu estado de ánimo y ayudar a despejar tu mente. El limón también puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. El limón, la menta o el yogur, grandes aliados para eliminar el mal aliento mañanero.

Cuando tu cuerpo se ve privado de agua puedes sentir los efectos secundarios, que incluyen: sentirse cansado, lento, disminución de la función inmune, estreñimiento, falta de energía, presión arterial baja / alta, falta de sueño, la falta de claridad mental, etc. Eso se puede evitar por la mañana con este hábito.

Los beneficios del limón son sabidos por todos. Su poder antibacterial, antiviral y los poderes de estimulación inmunológica lo hace ideal cuando tenemos un catarro, y también es un digestivo y depurativo del hígado, por lo que se suele tomar ante problemas también estomacales.

Los limones contienen muchas sustancias, en especial el ácido cítrico, calcio, magnesio, vitamina C, bioflavonoides, pectina y limoneno, que promueven la inmunidad y combaten la infección.

Estos son los beneficios de beber agua tibia de limón cada mañana, según la web especializada www.mejorconsalud.com

1. Ayuda a la digestión

El jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados y las toxinas del cuerpo. Debido a su composición atómica similar a la saliva y el ácido clorhídrico de los jugos digestivos, alienta al hígado para producir la bilis, un ácido que se requiere para la digestión. Los limones también son ricos en minerales y vitaminas y ayudan a aflojar las toxinas en el tracto digestivo. Las cualidades digestivas del jugo de limón ayudan a aliviar los síntomas de indigestión, como el ardor de estómago, los eructos y la distensión abdominal. American Cancer Society recomienda agua de limón caliente para los enfermos de cáncer para ayudar a estimular los movimientos intestinales.

2. Limpia tu sistema, es un diurético

El jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados en parte porque los limones aumentan la tasa de orinar en el cuerpo. Por lo tanto, al tomar jugo de limón las toxinas se liberan a un ritmo más rápido, lo que ayuda a mantener la salud del tracto urinario. El ácido cítrico de los limones ayuda a maximizar la función de la enzima, que estimula el hígado y ayuda a la desintoxicación.

3. Estimula el sistema inmunológico

Gracias a su cantidad de vitamina C, el limón es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico. Los limones son ricos en vitamina C, que es ideal para luchar contra los resfriados. Son ricos en potasio, lo que estimula el cerebro y la función nerviosa. El potasio también ayuda a controlar la presión arterial. El ácido ascórbico (vitamina C) que se encuentra en los limones posee efectos antiinflamatorios y se utiliza como apoyo complementario para el asma y otros síntomas respiratorios, además de que mejora la absorción de hierro en el cuerpo. El hierro juega un papel importante en la función inmune. Los limones también contienen saponinas, que muestran propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a mantener el frío y la gripe a raya. Los limones también ayudan a reducir la cantidad de flema producida por el cuerpo.

4. Equilibra los niveles de pH

Beber agua de limón con regularidad puede ayudar a eliminar la acidez total del cuerpo, incluyendo el ácido úrico en las articulaciones, que es una de las principales causas del dolor y la inflamación.

5. Limpia la piel

Además de limpiar la cara, el jugo de limón también es muy bueno para limpiar las manos y para la piel grasa. El componente de la vitamina C, así como otros antioxidantes, ayudan a disminuir las arrugas y las manchas y ayuda a combatir los radicales libres. La vitamina C es vital para una piel sana y radiante, ya que su naturaleza alcalina mata algunos tipos de bacterias conocidas por causar acné. En realidad, puede ser aplicado directamente a las cicatrices o manchas de la edad para ayudar a reducir su apariencia.

6. Ayuda en la pérdida de peso

Es un excelente desintoxicante, y desinflamarte y contiene grandes cantidades de vitamina C con propiedades antioxidantes.

7. Bueno para nuestro cerebro

El limón contiene un potente fitonutriente llamado angeretina que nos ayuda a luchar contra enfermedades como el párkinson. Este nutriente se encuentra en su cáscara, así que siempre te será muy útil llevar a cabo la técnica del limón congelado para aprovechar todos los beneficios de este cítrico.

Tampoco podemos olvidar que el limón contiene potasio, el cual nos ayuda a mejorar las funciones del cerebro y la salud de los nervios.