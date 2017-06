Los 320 millones de Ortega pueden salvar la vida a casi 8.000 enfermos de cáncer

Etiquetas

Raquel se ajusta el 'pañuelo pirata' de color malva que cubre su cabeza y que combina perfectamente con el sutil maquillaje del mismo tono que da brillo a sus ojos. Está radiante. Acaba de recibir una buena noticia de su oncólogo: no queda ni rastro del cáncer de ovario que le diagnosticaron hace algo más de un año. Raquel, paciente de la sanidad pública vasca (Osakidetza), ha recibido un tratamiento quirúrgico, de quimioterapia y finalmente de Avastín, que ya ha finalizado. Ahora solo tendrá que realizar revisiones periódicas cada tres meses. Se vuelve a ajustar el pañuelo que oculta su cabeza de los estragos de la 'quimio'. "¿Estoy guapa, verdad?", dice con coquetería, pero sobre todo, "estoy, en principio, curada".

Según los estudios de la Asociación española Contra el Cáncer (AECC), el tratamiento que ha salvado la vida de Raquel cuesta "entre 40.000 y 60.000 euros". La Fundación Salud por Derecho lo cifra en el segmento más bajo; el doble del montante necesario para curarse de la Hepatitis C, unos 20.000 euros vale la terapia con 'Sovaldi'; mientras que el tratamiento contra el SIDA se eleva a 8.000 euros. Teniendo en cuenta que cada año se diagnostican en España casi 250.000 nuevos casos de cáncer, una simple multiplicación indica que la sanidad española destina anualmente, solo en tratamientos, 10.000 millones de euros a combatir del cáncer. Alrededor del 14% de su presupuesto total. Con los 320 millones de euros que donará la Fundación Amancio Ortega, y que a algunos les parece tan mal, se podrían pagar, pues, 8.000 tratamientos como el que ha salvado la vida de Raquel.

Con estas cifras sobre la mesa, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) dice a www.lainformacion.com que "no se le puede negar a nadie que quiera apoyar la lucha contra el cáncer" y destaca que "la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no se ve afectada por que haya personas que quieran colaborar y mejorar con una propia donación". Por su parte, el Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, la persona que dirige el sistema sanitario público en el que se ha curado Raquel, ha asegurado estar "muy satisfecho" los 15 millones de euros de donación de la Fundación Amancio Ortega que le 'tocan' a Euskadi para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en hospitales públicos, y ha recordado que siempre "ha habido mecenazgo en las sociedades".

Pero varias entidades pertenecientes a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en diferentes autonomías, han mostrado su rechazo a la donación de 320 millones de euros del fundador de Inditex.

Actualizar los equipos cuesta 280 millones

Sin embargo, La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) tiene muy claro, sin embargo, que "estamos encantadísimos con las donaciones”, según afirma Pedro Lara, su presidente. La SEOR lleva tiempo denunciando la obsolescencia de los equipos que hay en España y ven en este anuncio de la Fundación Amancio Ortega la oportunidad de solucionarlo. La propia la SEOR cuantificó hace un año el dinero que hacía falta para actualizar los equipos de radioterapia: 280 millones. Con ello se reducirían los efectos adversos de la radioterapia porque con los nuevos aparatos se puede regular mucho mejor la intensidad y el foco donde se irradia.

Claro que, no todos están de acuerdo con esta ayuda. Diversas delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) creen que las comunidades deberían rechazar este dinero. “Lo que tienen que hacer es recabar fuentes de financiación pública a partir de los Presupuestos del Estado”, afirma Manuel Martín, presidente de este grupo de profesionales sanitarios con más de 30 años de existencia.

Hay dos razones fundamentales en este rechazo. “La donación es finalista y genera desigualdad. Tenemos un modelo redistributivo que funciona basado en la solidaridad y la Administración debe decidir en qué se emplea el dinero sin interferencias”, opina Martín. "Lo que tienen que hacer las empresas y los mecenas es pagar más impuestos para que estos vayan a la sanidad”, afirma Martín. Y cuestiona el modelo filantrópico como una ayuda al sostenimiento del sistema. "Eso pasa en Estados Unidos y ya vemos la sanidad que tiene. Ahí las empresas que donan luego lo utilizan para hacerse propaganda".

250.000 nuevos casos al año

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) presentó en febrero, con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, su último informe epidemiológico de la enfermedad en España, con un dato sobrecogedor: el número de nuevos casos supera ya al inicialmente previsto para el año 2020. Este incremento de casos se tradujo en un total de 247.771 nuevos diagnósticos en 2015, 148.827 en varones y 98.944 en mujeres, mil más de los previstos para cinco años más tarde. Un aumento de casos que permite hacer un pronóstico igualmente impactante: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida.

El tipo de tumor más frecuente es el colorrectal, con (41.441 nuevos casos en 2015), seguido del de próstata (33.370), pulmón (28.347), mama (27.747), vejiga (21.093), estómago (8.456), linfoma no Hodgkin (7.670), páncreas (6.914), hígado (5.800) y riñón (5.579). El informe de SEOM también ofrece un dato esperanzador, ya que en términos generales el 53 por ciento de los afectados sigue vivo cinco años después del diagnóstico y pueden considerarse, por tanto, largos supervivientes. Pese a ello, los datos, en este caso de 2014, reflejan un total de 106.039 fallecimientos por cáncer (65.019 en hombres y 41.020 en mujeres). Un porcentaje de curación que sitúa a la sanidad española en cabeza de la lucha mundial contra una enfermedad que algunos califican ya como 'la peste del siglo XXI'. Y desde la AECC, y a cuenta de la polémica con la donación del fundador de Zara, se tienen las cosas claras: "Todos los recursos son necesarios en la lucha contra el cáncer".

Pedro Lara, de SEOR, lo resume así: "Resuelve", la donación de Amancio Ortega, "una situación crítica con un tercio de los aceleradores obsoletos y un 30% menos de los necesarios, por lo que claramente es un dinero que se debe aceptar". Para los médicos, "nuestra prioridad son los pacientes y ellos lo que quieren es que les tratemos de la mejor manera posible. ¿Tú crees que a ellos les importa de dónde venga el dinero?", concluye.

Y Raquel no duda ni un segundo: "Lo que queremos los enfermos es curarnos. A mí me da igual de dónde venga el dinero si de la financiación pública con nuestros impuestos o de mecenas como Amancio Ortega. Un sñor al que, por cierto, le agradezco su donación porque podría perfectamente no haberla hecho. Es que aquí en España le sacamos punta a todo y todo nos parece mal. Si da el dinero porque lo da y si no lo da porque no lo da..."

Como decimos, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), también da la bienvenida a los fondos, aunque con dos requisitos: que haya "transparencia" en la concesión y que se asegure "una continuidad en la utilización de los equipos y su mantenimiento".

Alfredo Carrato, jefe de Oncología del hospital Ramón y Cajal de Madrid y ex presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, ya lo tenía claro en abril en una declaraciones al diario El País que "la sostenibilidad de la sanidad pasa por la financiación y el mecenazgo".

La Fundación Amancio Ortega, por su parte, huye de la polémica. "Ya hemos firmado con la mayoría de las comunidades", ha explicado un portavoz de la fundación, “y en ninguna ha habido la menor reticencia”. "Hay más de 200.00 diagnósticos de cáncer al año" y, por ello, "la donación se ajusta perfectamente a los principios de la entidad: buscar acciones prácticas, que den resultados a corto plazo y cuyo beneficio alcance al mayor número de personas posible” y "con las restricciones presupuestarias tras la crisis se habían reducido las inversiones y había retraso en la renovación de equipos".