(VIDEO) LA RIOJA. LA CONSEJERA DE SALUD ASEGURA QUE LA HEPATITIS C SERÁ ELIMINADA EN DOS AÑOS

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón, aseguró en una entrevista con Servimedia que la hepatitis C quedará eliminada de la región en uno o dos años, antes de lo previsto en el plan estratégico nacional, que prevé su desaparición para 2020.La Rioja se sitúa como una de las comunidades con más pacientes tratados por ratio de población y con un elevado nivel de cumplimiento de las líneas del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Salud para el abordaje de la hepatitis C crónica.A este respecto, la consejera afirmó que "hoy podemos asegurar con orgullo que somos la comunidad puntera en el tratamiento dirigido a la eliminación de esta enfermedad. Se empezó tratando a los estadios más graves y hemos ido descendiendo hasta tratar a los cuatro estadios en que se desarrolla esta patología. Gracias a la labor de nuestros profesionales sanitarios y al esfuerzo presupuestario podremos eliminar la hepatitis C antes de lo previsto, en uno o dos años".Entre otras iniciativas previstas por la Consejería de Salud para este año destacan el proyecto 'Salud Responde 24 horas' que pretende avanzar en la mejora del acceso del ciudadano al sistema sanitario. Consistirá en un servicio gratuito de atención telefónica, atendido por profesionales sanitarios para dar respuesta a las dudas de los pacientes.Según la consejera, "el paciente debe ser siempre el centro del sistema y todo lo que hagamos sea para mejorar la asistencia y la calidad de vida del ciudadano. Por ello, también hemos puesto en marcha un plan de crónicos y otro de salud mental para desarrollar líneas de actuación muy potentes como ayuda a la drogadicción y al alcoholismo, así como la atención de la salud mental infanto-juvenil que se ha incrementado. También se abarca la prevención del suicidio en adolescentes y apuntalar la estabilidad emocional, clave para que una sociedad sea sana".