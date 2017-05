Imbroda dice que el hospital de Melilla sólo debería atender a pacientes urgentes de Marruecos para evitar su saturación

Etiquetas

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se ha mostrado partidario de atender en Melilla únicamente las urgencias médicas de marroquíes, para evitar la saturación que sufre en la actualidad el Hospital Comarcal, donde un tercio de las camas están ocupadas por extranjeros sin Seguridad Social venidos de Marruecos.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado que lo que está ocurriendo "es un problema" porque ha subrayado que sólo en el servicio de tocoginecología, el centro sanitario melillense atiende a lo largo del año a más embarazadas marroquíes sin papeles que a melillenses.

"Cuando haya situaciones urgentes, encantados de atenderlos; pero para venir a parir, no hace falta llegar hasta Melilla porque hay hospitales magníficos en Nador y Oujda, así como en otros muchos ambulatorios" ha indicado.

TOMAR MEDIDAS

Imbroda ha declarado que hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir para evitar con ello el colapso del Hospital de Melilla, que viene denunciando el Colegio de Médicos, que está señalando que ya no sólo vienen mujeres para dar a luz, sino también enfermos con apendicitis, vesícula, ictus, cardiopatías, etc.

En este sentido, la primera autoridad melillense ha manifestado que "hay que poner orden en la frontera de Melilla con Marruecos, estoy harto de decirlo, porque Melilla no tiene capacidad para absorber todo el tráfico comercial y tampoco estamos capacitados para dar Sanidad a todo el que quiera, en situaciones de normalidad que se pueden atender perfectamente en Nador o Oujda", las dos ciudades marroquíes más próximas a la localidad española del Norte de África.