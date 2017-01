El PSCL pide la comparecencia de Sáez Aguado "a la mayor brevedad" por el caos y hacinamiento en los hospitales

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en asuntos de Sanidad, Mercedes Martín, ha pedido este martes la comparecencia "a la mayor brevedad" del consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, para que explique la situación de "caos" y de "hacinamiento" que se vive en los hospitales de Castilla y León en estos momentos de máximo repunte del virus de la gripe.

Tras ironizar sobre que el virus de la gripe haya pillado "desprevenido" al consejero de Sanidad, "como si fuera una novedad", ha añadido, Martín ha criticado la "absoluta desidia"de la Junta para prevenir una enfermedad que llega todos los años, en lo que ha considerado el resultado de la "nula planificación" y de la "mala gestión" del consejero al que ha responsabilizado directamente del nuevo "escándalo invernal" que vive la sanidad de Castilla y León.

"Va a seguir improvisando a salto de escándalo o de demanda", se ha preguntado la socialista, quien ha recordado a Sáez Aguado que una gestión eficaz pasa por dar soluciones y por adelantarse a los acontecimientos, como tendría que haber ocurrido, en su opinión, con una planificación de los tiempos y de los recursos para evitar que cientos de profesionales estén disfrutando de sus vacaciones en el pico más virulento de la gripe.

A esto ha sumado las consecuencias del "cierre ya permanente" de camas en los hospitales públicos de Castilla y León con el único objetivo de "ahorrar por motivos económicos". En este sentido, se ha preguntado por el número exacto de camas que se han cerrado a lo largo de 2016 cuando la Junta ha asegurado que en esta época de gripe ha abierto 200.

Como ejemplo de este "desastre" y "hacinamiento" la socialista ha recordado que en el Hospital de Ávila hay adultos ingresados en la planta de pediatría, una circunstancia "inexplicable" por la que ha pedido también explicaciones al consejero.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista en asuntos de Sanidad ha aprovechado la ocasión para reclamar al consejero que no se pliegue a los proyectos de la nueva ministra, Dolors Monserrat, sobre el copago farmacéutico desde el convencimiento de que el debate sobre este tema no pasa por una nueva redistribución del copago sino por su eliminación ya que, entre otras cosas, el nuevo modelo "no ha servido para racionalizar el gasto farmacéutico".

Según ha explicado la procuradora socialista, el mayor gasto se produce en la farmacia hospitalaria donde el ahorro se tendría que enfocar en la industria, en la subasta de medicamentos y en una financiación "justa y adecuada" del sistema.