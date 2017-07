DENTISTAS ALERTAN DE LOS IMPLANTES ‘LOW COST’ PORQUE TRAEN “COMPLICACIONES”

Etiquetas

El presidente de la Asociación Europea de Osteointegración (AEO), el odontólogo Alberto Sicilia, alertó de que “en España se hacen demasiados implantes y muchos en clínicas ‘low cost’ sin el método adecuado, lo que aumenta las reclamaciones de los pacientes”. A su juicio, el futuro de la cirugía bucal pasa el aprovechamiento de las impresoras 3D.Este dentista, que ha sido reconocido por el ‘Madrid Convention Bureau’ del Ayuntamiento de la capital por lograr que se celebre en la ciudad la ‘Conference of the European Asssociation for Osseointegration’, recordó que en España se hacen 800.000 implantes dentales anuales, cada vez más en clínicas de bajo coste.Asimismo, el doctor Sicilia advirtió de que los implantes son una parte del tratamiento, no un fin, y que el número de complicaciones por periimplantitis ha aumentado en los últimos años. “Los datos de un estudio a seis años comparando implantes de alta y baja rugosidad ponen de manifiesto que los primeros presentan una pérdida ósea significativa en el 15% de los casos”.El Congreso de la organización que preside el doctor Sicilia tendrá lugar del 5 al 7 de octubre y está organizada conjuntamente por la Asociación Europea de Osteointegración (EAO) y la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes). Además, reunirá a más de 6.000 profesionales de la odontología para abordar, entre otras cuestiones, los implantes.Según Sicilia, es preciso “llevar la ciencia a la clínica para poder dar al paciente la mejor respuesta para su caso concreto y, además, hacerlo desde su óptica. En cuanto a la cita de octubre, dijo que “es un congreso de maridaje perfecto porque cada asociación aporta su conocimiento científico complementario, lo que le hace único”.Así, este experto estimó que en un plazo de cinco años la impresión óptica digital habrá superado las limitaciones que tiene hoy en día, así como que su aplicación estará estandarizada. “Estamos en una fase muy avanzada de desarrollo. Si bien, todavía no es el estándar porque no consiguen una precisión exacta tan buena como la de la impresión analógica. Pero va ir mejorando y en breve podremos aprovecharnos de las ventajas de inmediatez y no invasividad que ofrecen”, concluyó.