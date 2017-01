Las bacterias resistentes a los fármacos muestran una capacidad preocupante de diversificarse y difundirse

Etiquetas

Una familia de bacterias altamente resistentes a los fármacos y potencialmente mortales puede extenderse más ampliamente y de manera más sigilosa de lo que se pensaba anteriormente, según concluye un nuevo estudio de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública y el Instituto Broad del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

Los investigadores examinaron 'Enterobacteriaceae resistentes a carbapene' (CRE, por sus siglas en inglés) causantes enfermedad en cuatro hospitales de Estados Unidos. Encontraron una gran variedad de especies de CRE y una amplia gama de rasgos genéticos que permitían a la CRE resistir a los antibióticos, los cuales se están transfiriendo fácilmente entre varias especies de la CRE.

Los hallazgos, que se detallan en un artículo publicado en la edición digital de este lunes de 'Proceeding of the National Academy of Sciences', sugieren que la CRE está más extendida de lo que se pensaba anteriormente, de forma que bien podría estar transmitiéndose de persona a persona asintomáticamente, y que debería aumentarse la vigilancia genómica de estas peligrosas bacterias.

"Aunque el enfoque típico ha sido el tratamiento de pacientes enfermos con infecciones relacionadas con la CRE, nuestros nuevos hallazgos sugieren que la CRE se está extendiendo más allá de los casos evidentes de enfermedad. Necesitamos mirar más en profundidad esta transmisión inobservada dentro de nuestras comunidades y centros de salud si queremos eliminarla", propone el autor principal del estudio, William Hanage, profesor asociado de Epidemiología en la Escuela Chan de Harvard.

BACTERIAS "PESADILLA" POR SU ALTA TOLERANCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

Las CRE son una clase de bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos, incluyendo carbapenems, que se consideran medicamentos de último recurso cuando otros antibióticos han fallado. Las CRE, que tienden a extenderse en hospitales y centros de atención a largo plazo, causan un estimado de 9.300 infecciones y 600 muertes en Estados Unidos cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y la incidencia está en aumento.

El director de las CDC, Tom Frieden, ha llamado a estos patógenos "bacterias pesadilla" porque son resistentes a algunos de los tratamientos de última generación disponibles para los doctores que luchan contra infecciones resistentes. Los científicos examinaron cerca de 250 muestras de CRE de pacientes hospitalizados en tres hospitales de la zona de Boston y de un hospital de California para obtener una instantánea de la diversidad genética de la CRE, definir la frecuencia y características de los brotes, encontrar evidencia de cepas transmitidas dentro y entre hospitales y aprender cómo se está propagando la resistencia entre las especies.

Estudios anteriores han examinado típicamente sólo un brote a la vez. Los investigadores encontraron lo que Hanage calificó de "disturbio de diversidad", tanto entre las especies de la CRE como entre los genes de resistencia a carbapenem. También hallaron que los genes de resistencia se están moviendo fácilmente de una especie a otra, contribuyendo a una amenaza continuamente en evolución de la CRE.

Además, los investigadores identificaron mecanismos de resistencia que no se habían visto antes, lo que implica que hay más por descubrir. El hallazgo destaca la necesidad de más vigilancia en la búsqueda de formas de resistencia aún desconocidas a medida que evolucionan y surgen. "La mejor manera de detener la CRE que hace enfermar a la gente es, en primer lugar, prevenir la transmisión", subraya Hanage.