LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA ADVIERTE DE LA BAJA COBERTURA VACUNAL EN ADULTOS

La Asociación Española de Vacunología (AEV) alertó hoy sobre los modestos porcentajes de vacunación entre la población adulta y destacó que los datos relativos a 2015 indican que un 56,10% de los mayores de 65 años se vacuaron contra la gripe, una cifra en descenso desde 2011, cuando era del 57,7%, y que se encuentra 20 puntos por debajo del 75% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que tendrá lugar del 24 al 30 de abril, 19 entidades se han unido para presentar la campaña de concienciación 'Las vacunas cuentan a lo largo de toda la vida'. La campaña tiene por objetivo resaltar la importancia de la prevención de enfermedades infecciosas más allá de la etapa infantil, así como mejorar el conocimiento de la población sobre los beneficios de las vacunas en niños, adolescentes y adultos. Entre las entidades participantes se encuentran sociedades científicas, asociaciones de pacientes, grupos hospitalarios, colegios oficiales y cátedras universitarias, entre otras. El director del Área Médica de Virología y Vacunas de MSD, Manuel Cotarelo, indicó en el acto de presentación de la campaña que "las vacunas salvan entre dos y tres millones de vida al año, una cifra que podría aumentar en 1,5 millones si la población se vacunara más".Por su parte, el pediatra y vicepresidente primero de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, celebró que en España "la cobertura en primovacunación y la vacunación de refuerzo en niños entre uno y dos años alcanzó el 96-97% en 2015". "Hay un 5% de niños que no se vacunan porque son familias en riesgo de exclusión social o porque los padres no lo desean", añadió.Moraga-Llop destacó que la vacunación infantil "no solo protege a los niños, también protege a su familia y a la sociedad en general. Además, reduce la morbilidad y mortalidad".Respecto a los retos, Moraga-Llop indicó que lo principal es "mantener estas altas coberturas fomentando la confianza en unas vacunas seguras y eficaces". Además, las vacunas "han erradicado la viruela, están a punto de erradicar la polio e incluso existen dos vacunas que logran evitar el cáncer".Por ello, el presidente de esta asociación , Amós García pidió "acabar con la idea de que las vacunas solo son cosa de niños". La vacunación adolescente en 2015 del papiloma humano (VHP) llegó al 79%, "una cifra buena pero con la que aún no estamos satisfechos".García quiso destacar la importancia de vacunarse en la edad adulta, ya que "hay enfermedades en niños que se pueden presentar en los adultos que no se han vacunado y son mucho más complicadas. Vacunarse en esta etapa evita la enfermedad y ayuda a tener un envejecimiento activo".La esperanza de vida en España es de 82,2 años, superior a la media de Europa que es de 80,9. Este aumento de la esperanza de vida, según García, "supone un reto de sostenibilidad que con las vacunas se ayudaría a solventar". Además, apostó por implantar el 'Calendario de Vacunación para toda la vida' que desarrolló Italia en 2014.