LA HEPATITIS AFECTA A 325 MILLONES DE PERSONAS

- Según la OMS. Las hepatitis B y C afectan a alrededor de 325 millones de personas en el mundo, según se desprende del último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2015 murieron 1,34 millones de personas por esta enfermedad, cifra que sigue aumentando."El virus de la hepatitis es actualmente reconocido como un gran reto de salud pública que requiere una respuesta urgente”, aseguró la directora general de la OMS, Margaret Chan. Las muertes por esta enfermedad son comparables a las causadas por la tuberculosis y el VIH, pero mientras estas descienden cada año, las provocadas por la hepatitis aumentan.Alrededor de 1,75 millones de personas fueron infectadas por el virus de la hepatitis C en 2015, dejando la cifra total de enfermos en 71 millones. No obstante, las infecciones por hepatitis B están bajando gracias al incremento de la vacunación entre los niños, dado que el 84% de los nacidos en 2015 recibió las tres dosis recomendadas de la vacuna.Los países donde más incidencia tiene la hepatitis C son los mediterráneos del este, donde el 2,3% de la población está infectada. En Europa lo está el 1,5%, es decir, 14 millones de personas. En África afecta a un 1% y en el sureste de Asia al 0,5%.“Las vacunas y medicinas para hacer frente a la hepatitis existen y la OMS está llamada a ayudar a asegurar que llega a quienes las necesitan”, añadió Chan. Actualmente no hay una vacuna contra la hepatitis C y el acceso para tratar la enfermedad aún es deficiente, manifestó la organización internacional.Sin embargo, el mayor problema es la falta de diagnóstico. Se estima que sólo el 9% de hepatitis B fueron detectados en 2015, y en el caso de la C, sólo se consiguió diagnosticar el 20% de los casos reales. A esto se suma el hecho de la patente del Sofosbuvir, el fármaco para tratar la enfermedad, que encarece notablemente el precio del medicamento.