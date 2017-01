EL DEFENSOR DEL PACIENTE ALERTA DE QUE EN 2016 HUBO 35 CASOS MÁS DE MUERTE POR PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA

Etiquetas

La directora del Defensor del Paciente, Carmen Flores, alertó hoy, durante la presentación en Madrid de la memoria anual de la entidad correspondiente a 2016, que de los 14.802 casos de presuntas negligencias médicas que recibió el año pasado, 841 acabaron en fallecimiento, 35 muertes más que en 2015.El número de casos también aumentó, en 2016 recibieron 372 más que en 2015. La memoria señala que Andalucía, Cataluña y Galícia son las comunidades autónomas con peor sistema sanitario, mientras que País Vasco y La Rioja registran los mejores parámetros.Flores indicó que "los errores de diagnóstico o el retraso de éste" son las negligencias más comunes que han acabado en fallecimiento. Asimismo, manifestó que el principal problema que tiene la sanidad española es que "está politizada y no reconoce que existen negligencias médicas".Añadió que los problemas con los que se encuentran los pacientes son "el colapso de urgencias por falta de camas y los recortes de plantilla, tanto en atención primaria como en pediatría". Además, afirmó que las listas de espera "están manipuladas, descubrimos que hay 100.000 personas en lista de espera sin computar".Sobre que "las personas con enfermedad mental, discapacidad y enfermos crónicos no reciban ayudas ecónimcas y sus reclamaciones reciban caso omiso", Flores pidió a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, "que se preocupe por estos colectivos y se despreocupe por hacer pagar más a la gente con el copago".Flores consideró que este problema "es competencia del Gobierno, quien debería dar una inyección de dinero a las comunidades autónomas". Por su parte, el abogado en Derecho sanitario, Carlos Sardinero, declaró que las víctimas o familiares que denuncian "se encuentran con el problema de que no existe un baremo de negligencias médicas". "En 2016, un 82% de casos se indemnizó a tanto alzado", señaló. Sardinero opinó que "la teoría de la pérdida de oportunidades terapéutica favorece a los médicos y hace que estos queden impunes".