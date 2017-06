El Defensor del Espectador pide a TVE que "limite todo lo posible" las escenas en que los personajes fuman y beben

Etiquetas

El Defensor del Espectador, oyente y usuario de medios interactivos de RTVE, Ángel Nodal, ha solicitado a Televisión Española (TVE) que "limite todo lo posible" las escenas de 'Acacias 38' en las que los personajes fuman y beben, siempre que no afecte al desarrollo dramático de la historia, y ha recordado que esta ficción se emite en la franja de protección reforzada de menores.

Nodal hace esta valoración en el 'Informe sobre el cumplimiento del Código de Protección a la Infancia y la Juventud' correspondiente al primer trimestre de 2017, después de recibir la queja de una espectadora que se pregunta "por qué beben tanto alcohol y fuman tanto los actores" de la serie Acacias 38, que emite La 1 de TVE en la sobremesa. "Están impulsando al espectador a fumar y beber, y son un mal ejemplo, además de estar fuera de contexto", denuncia la persona que ha presentado su queja.

Por otro lado, en relación con una queja relativa a la emisión de imágenes de la paliza a una menor en bucle en el programa de 'La Mañana', Nodal considera que el espectador tiene razón. "Repetir y repetir las imágenes de la pelea lo único que consigue es banalizar el acto violento que queremos destacar y denunciar. Se convierte en un relleno de imágenes al que nos terminamos habituando", advierte.

Desde el punto de vista del Defensor del Espectador, oyente y usuario de medios interactivos de RTVE, repetir las imágenes hace que se pierda "la singularidad y gravedad del momento" y que el "impacto" que inicialmente provoca en las conciencias se vaya "poco a poco diluyendo". "Hay que informar, hay que dar las imágenes y advertir al espectador de su dureza y no abusar de ellas porque se puede caer en el morbo", ha apuntado.

Asimismo, el programa culinario 'Máster Chef Junior' también ha sido analizado por Ángel Nodal, después de que una espectadora protestara por el supuesto rechazo que sufría un niño concursante por parte de los otros compañeros.

Después de repasar lo sucedido, el Defensor del Espectador "echa de menos que los jueces no realizaran ningún comentario reprobatorio a los concursantes que hicieron llorar a Miguel". "Simplemente se limitaron mirar y hacer gestos de sorpresa. No hay que olvidar que se está tratando con menores y que no se les puede atribuir el mismo papel que a los adultos", avisa.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que en el primer trimestre del año se recibieron en la Oficina del Defensor un total de 53 comunicaciones relacionadas con menores y con el canal infantil y juvenil Clan. Las áreas afectadas son las de series, programas, informativos y el canal infantil.

En cuanto a Clan, algunas se refieren al horario de emisión, a las repeticiones de ciertos dibujos y otras son sugerencias. De todas las comunicaciones gestionadas se analizaron cinco de ellas por considerar que pueden vulnerar el Código de Protección a la Infancia y la Juventud.