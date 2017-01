Eva González: “Norma Duval y Santiago Segura han sido los famosos más picones en 'El gran reto musical'

Etiquetas

Cuatro programas musicales en cinco cadenas.'El gran reto musical' es el último programa musical en sumarse a la parrilla televisiva la próxima semana, con él serán hasta cuatro los programas dedicados a la música. Telecinco ha puesto en marcha esta semana 'Got Talent', desde la semana pasada La Sexta tiene en su programación 'Tu sí que sí' y Antena 3 lleva varios meses con el popular concurso 'Tu cara me suena'.

Para el programa musical de TVE, la publica ha apostado por Eva González. La sevillana ya ha grabado los 10 programas de 'El gran reto musical' en el que podremos ver a famosos de todo tipo como Fran Rivera, Antonio Carmona, Anabel Alonsoo Ruth Lorenzo, entre otros. “Grabar este porgrama ha sido maravilloso para mi, es un registro diferente al que puede ser MasterChef y yo me lo he pasado muy bien y creo que va a gustar”, ha destacado Eva González.

¿Qué Eva González vamos a ver en 'El gran reto musical'?

En este programa soy como en mi vida, yo soy así de divertida. En MasterChef no puedo reírme tanto o ponerme a bailar porque los concursantes se está jugando su profesión. A mi me gusta pasármelo bien y en este programa lo he hecho. En MasterChef no puedo ser tan divertida aunque a veces como en el junior nos disfrazamos y hacemos el tonto.

¿Cómo ha sido grabar este nuevo programa?

Yo me lo he pasado muy bien. Hemos grabado todos los programas en falso directo por lo que apenas hay un gran montaje como si puede haberlo en MasterChef. Aquí se ha pelado un poco pero casi nada.

¿Con qué te ha gustado trabajar más, con desconocidos, niños o famosos?

Tengo ya un master en niños, desconocidos y famosos. Yo hago lo que me eche. Llevo ya 5 años en MasterChef y es un formato que me gusta mucho y espero que dure mucho más. Si cuentas también el junior y el VIP son como 10 temporadas.

¿Cómo has compaginado MasterChef con la grabación de 'El gran reto musical' y la copla?

He podido compaginarlo perfectamente porque 'El gran reto musical' lo he grabado en Navidad, eso sí, me quedé sin vacaciones. MasterChef lo hemos hecho entre semana y la copla era los fines de semana, además ahora la copla está parada. Llevamos 9 años con el programa y ahora María del Monte tiene uno de sevillanas que es muy parecido y lo han alargado un poco. Volveremos con la copla, pero no se cuando.

¿Has visto las otras versiones internacionales de 'El gran reto musical'?

He visto la versión francesa y la australiana. La francesa tiene una presentadora que no tiene nada que ver conmigo, ella está sentada. Yo no me veía sentada, prefería estar en movimiento. En el caso de Australia, el presentador es un hombre y es mucho más dinámico. Me veo más como él.

¿Qué tipo de música te gusta más?

Yo de lo que controlo es de la música española más que de la extranjera. No soy de la música de fuera, me gusta más la de interpretes españoles. De todas maneras, las 100 canciones que se van a escuchar en cada programa son grandes éxitos.

¿Qué famoso se te ha sorprendido más?

Los que más me han sorprendido han sido Norma Duval, se pica de una manera... (ríe) También se ha picado mucho Santiago Segura.

¿Le chivaste algo a tu cuñado, Fran Rivera?

No le chive nada. En eso soy neutra como la lejía. Fran se rió mucho, es muy divertido y jugó mucho.

¿Cuál es la banda sonora de tu vida?

No soy de una banda sonora. Creo que cada momento tiene una y ahora la mía es 'Fiesta' de Raffaella Carra. En el 60 aniversario de le TVE me hice una foto con ella porque soy súper fan.

¿Qué te gusta ver en la tele cuando llegas a casa?

Soy muy fan de Modern Family, me parece muy entretenida y me hace no pensar en nada.