Cómo ver la final de Champions con una calidad de imagen 4K

Gane el Real Madrid su 12ª Copa de Europa o la Juve su tercera, la final de Champions 2017 ya es histórica, televisivamente hablando. Por primera vez en España se emitirán 27 horas ininterrumpidas sobre un partido y por primera vez se podrá disfrutar en abierto de un encuentro con calidad de imagen 4K (4.000 pixel).

Verlo en 4K se podrá hacer en toda España a través de la web de Antena 3. En el site aparecerá un visor especial habilitado para la ocasión. Será necesario que el usuario disponga de un monitor/portátil y una conexión a internet compatibles con esta avanzada tecnología. No servirán las conexiones de pocos megas.

Además, el partido se podrá ver en 4K en el televisor para los que vivan en Madrid, Barcelona y Sevilla. Los espectadores de estas tres ciudades que dispongan de un televisor compatible con dicha tecnología deberán resintonizar los canales y buscar el creado para la ocasión. En Madrid se emitirá en 4K en el canal 32, en Barcelona en el 43 y en Sevilla por el 36.

Si resintonizamos el televisor y no aparecen esos canales lo más probable es que el televisor no sea 4K. Si sí aparecen, pero se ven en negro, puede que la antena no está todavía adaptada a la nueva calidad de imagen, como antes sucedía cuando llegaron los canales HD.

27 horas de final

Pero antes de que llegue la final en 4K, el partido del año arrancó en Mega con un especial de Prederol y un documental de cómo ha llegado el Madrid. 'Road to Cardiff' acaba a las 06:15 horas.

A partir de las 06:15 horas Mega emitirá la final en la que el Real Madrid se alzó con su décima Champions y, a continuación, la conquistada el año pasado en Milán: su undécimo título continental.

Ya a las 12:00 Mega emitirá en directo con Josep Pedrerol cómo se está viviendo la final en Cardiff desde el estadio, los hoteles, los restaurantes, los vestuarios...

Desde las 13:00 horas y hasta las 15:00, Mega emite la final que enfrentó a Real Madrid y Juventus en 1998, en la que el equipo capitaneado por Manolo Sanchís se alzó con su ansiada séptima Champions.

A las 15:00 la Champions da el paso a Antena 3. El equipo de informativos se ha desplazado a la ciudad para contar la última hora del encuentro.

A las 15:45 horas el testigo lo coge La Sexta, que hasta las 19:15 horas emitirá entrevistas, reportajes... sobre la final. Josep Pedrerol seguirá el mando de este espacio que volverá a contar con innumerables conexiones con los principales focos de interés informativo. Cómo ha sido la comida de directivas, qué sensaciones tienen los fans, la salida y trayecto de los dos equipos hacia el estadio, el ambiente en las inmediaciones…

Ya a las 19:15 Matías Prats y Manu Sánchez serán los rostros de la final de nuevo en Antena 3, hasta que llegue el partido. Se emitirán entrevistas con Pedja Mijatovic, Álvaro Arbeloa, amigos de Isco, el profesor de educación física de Gareth Bale en su etapa escolar, con el entrenador francés que le dio a Zidane algunas de las claves de su éxito en el banquillo del Real Madrid...

20:45 horas será el pitido inicial de la final. Antonio Esteva encabezará la retransmisión. Estará acompañado por Iván Helguera, Marcos López, Josep Pedrerol y Susana Guasch

A partir de aquí la suerte estará echada. Gane quien gane será Antena 3 la que emita la entrega de la orejona. Si la gana el Real Madrid el paso a Mega con Pedrerol se alargará un poco más que si lo hace la Juve.

Cuando acabe el partido la película prevista en Antena 3 será 'Arma Letal 2'.