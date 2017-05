Las 12 confesiones de Rosa a Bertín que pudieron con la final de 'Top Chef'

Etiquetas

Rosa se ha pensado alguna vez abandonar su carrera. No quería seguir "porque no estaba preparada o porque no me estaba gustando la sensación". La extriunfita no entiende por qué una cosa que te hace feliz no te hace sentir feliz, y eso fue lo que la llevó a pensar bajarse de los escenarios de una vez por todas.

Es una de las confesiones que le hizo a Bertín en el programa líder del miércoles'Mi casa es la tuya'. El programa registró un 17,9% de cuota y 2.767.000 espectadores, superando así a la final de 'Top Chef' en Antena 3.

De su infancia recuerda que ha sido una niña "muy rarita y muy feliz". No olvida el día que se iba a ir a la feria de Granada y la vistieron de sevillana pero no le gustó tanto cuando vio que no le cerraba el vestido y la pusieron un "acople de un trapo para que cerrara".

El problema del acento

He ido mucho a logopeda, psicólogo... "porque se nos tiene que entender. No puedo ver vídeos del pasado porque no se entienden". Ahora he luchado tanto "que ahora se me ve fría".

"Hay cosas que me dan vergüenza", dice Rosa cuando le preguntan por la profesión de sus padres. "Mi padre ha arado los campos", suelta. "Empecé a salir un poquillo antes de entrar a O.T. y no era que salía sino que tenía que ir a la autoescuela".

Rosa vuelve a entristecerse cuando recuerda la época en la que su madre "se puso muy malita y su cama la puso en mitad del salón para controlarlo todo".

En el colegio: enamorada del profesor

De su infancia Bertín consigue arrancarle un recuerdo. "Yo estaba enamoradísima de mi profesor de una manera pura. Era el profe de naturales y matemáticas. Me afectó mucho cuando me hicieron el cambio de colegio en quinto porque era muy buena estudiante. Había niños que me pegaban en el recreo, pero yo estaba muy feliz porque tenía muchos amigos", confiesa.

Su primera canción con 11 años y para un amor

"Compuse mi primera canción con 11 años sobre un chiquillo que me enamoré", dice Rosa. La Rosa de España canta desde pequeñita. En una fiesta de verano estaba probando sonido un tío suyo e hizo una prueba con él "y no me decía nada porque estaba flipando". "Canté temblando detrás del piano y se levantó la gente y empezaron a aplaudir. No me lo podía creer".

Su madre llamó a 'O.T.'

Al final hizo caso a su tío y siguió en la orquesta. Gracias a eso "empecé a salir de mi casa. Mi madre no quería que me dedicara a la música y decía a mi tío que mejor no me llevara porque en la música hay mucho putiferio".

Rosa confiesa que estaba muy muy protegida por su familia pero al final la madre fue la que le dijo que llamara a 'Operación Triunfo'. Llamó ella y le dijeron que no podía ser, que tenía que llamar Rosa "pero yo no sabía hacer nada excepto fregar".

En el primer casting se calló dos veces y llegó tarde

El primer casting lo hizo en Granada y "nos fuimos a vivir a otro sitio por culpa del programa". Cuenta rosa que no querían que el programa grabara en el polígono donde vivían si la cogían en el cásting. "Me moría de miedo si me cogían".

Al casting Rosa llegó tarde. Las puertas estaban cerradas. Aún así bajé y me caí por las escaleras "pegué un golpe... y esa puerta me la abrieron por pena porque me decían desde dentro que ya estaba cerrado. Lloré y lloré y me metieron por el golpazo y así entré al casting. Subiendo las escaleras me di otro golpe... fue ridículo".

Su primer autógrafo, al compañero de vuelo

Luego llegó Barcelona, y me "tuve que subir por primera vez en un avión. Estaba llorando". Y confiesa: "el vuelo no me gustó porque no cabía en el asiento". Y lanza un deseo: "Ojalá me encontrara al hombre que tenía al lado, que por cierto me pidió un autógrafo por si acaso conseguía pasar el casting". Él fue quien la tranquilizó y "quisiera volver a verle".

Dos años y medio sin un hombre

Rosa confiesa que lleva dos años y pico sin estar con un hombre justo cuando empiezan a preparar ya la comida: pasta. Reconoce que se ha enamorado una vez de pequeña y otra al salir de 'O.T' de "un chico maravilloso y un buen médico".

Se depiló por primera vez con 20 años

De la Academia recuerda que se levantaba la última. Llevó mal estar separada de la familia. "Entré con 20 años en la academia y ahí fue la primera vez que me depilé y tenía miedo de que mi madre me regañara", confiesa.

La anécdota del 'potorro' y Bustamante...

También cuenta otra anécdota. Las niñas estábamos arriba y lso niños abajo "y Busta sube para arriba y yo estaba en el baño tan tranquila y al abrir la puerta aquello fue.... el potorro... Busta es el primero que me lo ha visto y si no me depilaba las piernas, imagínate...".

Los problemas de ser Rosa de España

"Inocencia, no saber, incultura"... todo eso es lo que pensaba cuando de repente se convirtió en la Rosa de España. Nunca pensó que ganaría el concurso y creía que iba a ganar Geno. Reconoce que no competían entre ellos "sino que nos ayudábamos".

Eurovisión ¿ir otra vez?

Cuando tocó Eurovisión nos fuimos a Estonia "que yo no sabía ni donde estaba". Quedó en séptima posición en la edición más vista del certamen en la historia de España. Rosa confiesa que alguna vez le han dicho que volviera a Eurovisión y la cantante no lo tiene muy claro porque "estamos quedando muy mal haciendo maravillas...".

Bertín: "En TVE estoy vetado"

Bertín hace aquí una confesión sobre TVE, cadena a la que dice que tiene mucho cariño "aunque estoy vetado. no quieren ni oír hablar de mi".

No quiso contar que se operó de la garganta

Bertín le pregunta por la vez en que se quedó muda y Rosa aseguró que siempre había cantado durante muchas horas seguidas en su vida "sin que me pasara nada", hasta que pasó. Ahí Rosa habló de un pinchazo "en el culete" y una afonía en cuestión de canciones....

Al final Rosa se tuvo que operar "y no lo quería contar porque me daba miedo que me compararan y pensaran que cantaba distinto".