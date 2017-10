La industria de la reproducción asistida mueve cifras récord: 530 millones al año

Nunca antes como ahora nuestro país había experimentado un aumento tan grande de la industria sanitaria de la reproducción asistida. Las cifras de récord así lo acreditan. El mercado total de este negocio movió 530 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento medio anual superior al 5% en los últimos tres ejercicios y está muy por encima de los 330 millones de euros que se registraron cinco años antes, un 60% de incremento en ese periodo.



Cada día, cientos de parejas españolas recurren a estos tratamientos médicos para colmar sus deseos de ser padres. Sin embargo, el fenómeno es tan grande que España también se ha convertido en el principal país del continente que atrae a extranjeros para que se sometan a este tipo de intervenciones.



Las fuentes consultadas, desde el Observatorio Informa DDK (que ya lleva realizadas tres ediciones de un completo estudio sobre el tema), hasta el grupo clínico Arpa Médica (referencia en el sector privado, liderado por uno de los profesionales más respetados en la materia a nivel continental, el doctor Ignacio Palomo) coinciden en señalar que la facturación y la tendencia al alza de este segmento sanitario realmente causan asombro.



Si bien en los últimos años todos los indicadores mostraban un incremento permanente de esta actividad, el volumen de negocio experimentado durante el pasado ejercicio por los 253 centros nacionales (entre públicos y privados) que ofrecen estos tratamientos no registra antecedentes. "La mejora de las técnicas diagnósticas y del laboratorio, sumado al incremento de pacientes que se realizan la ovodonación debido a su edad materna avanzada explican en parte que hoy casi nueve de cada cien niños que nacen en España lo hagan gracias a las técnicas de reproducción asistida", asegura el doctor Palomo.



"El valor total de los tratamientos de reproducción asistida realizados en España ha alcanzado los 530 millones de euros en 2016, apreciándose un aumento de la penetración de las empresas privadas en detrimento de los centros hospitalarios públicos", sostiene el último informe 'Centros de Reproducción Asistida', publicado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa. "La importancia y el crecimiento de la actividad nos ha llevado ya a realizar tres estudios anuales en los últimos años, debido a que las empresas del sector clínico que son nuestros clientes consideran vital esta información", comenta Teresa Rubio, gerente de esta compañía internacional especializada en análisis sectorial y marketing.



410 millones en el ámbito privado



El mayor volumen de actividad de la reproducción asistida no sucede en la esfera pública: los ingresos agregados de los centros privados especializados ascendieron en el último ejercicio a 410 millones de euros. Esto supone un aumento del 5,1% respecto a 2015, año en el que la variación de la facturación fue del 4,6%, según DBK. La previsión de evolución al finalizar este año sería de un aumento del 5,4% respecto a 2016, y del 5,6% a finales de 2018, comparado ese año con este ejercicio.



Casi el 80% del mercado es absorbido por centros de titularidad privada especializados en esta actividad, mientras que el 12,3% corresponde a hospitales públicos y el 10,4% a clínicas privadas."España es uno de países pioneros en reproducción asistida y continuará con seguridad a la cabeza debido a la mayor demanda, a causa del impacto social que está teniendo retrasar la maternidad", indica Palomo.



A su opinión la respalda no solo su experiencia, sino las cifras: el país es el líder indiscutido en Europa en la realización de estos tratamientos, con un total de 127.809 ciclos de fecundación 'in vitro' y 38.903 inseminaciones artificiales contabilizados al año, de acuerdo a la

estadística oficial del Sistema de Información en Reproducción Humana Asistida (SIRHA). Por otra parte, en 2015 nacieron en España un total de 36.318 niños gracias a técnicas de reproducción asistida, que representan ya el 8,6 por ciento de los más de 420.000 nacimientos que hubo ese año (un número jamás alcanzado con anterioridad), destaca la estadística del Ministerio de Sanidad.



Otros factores que explican el fenómeno son, según el doctor Palomo, "nuestra legislación, siendo una de las más flexibles y facilitadoras no solo en el acceso a gametos de donante sino debido a la competitividad de los precios". Cabe recordar que en muchos países del continente estos tratamientos son más caros o no están permitidos. Por ello, el 40% del turismo reproductivo en Europa ya es acaparado por España, donde existe una mayor tendencia a la utilización de los ovocitos y embriones criopreservados. Tras los interesados españoles, las parejas italianas, francesas y británicas, en este orden, son las que más requieren los tratamientos en España.



Entre 35 y 39 años



El grupo más numeroso de las pacientes sometidas a un tratamiento de fecundación 'in vitro' tiene entre 35 y 39 años, en el caso de ovocitos propios, o más de 40 años en el caso de ovocitos de donante. Hoy, por la vía pública, no se admiten pacientes mayores de 40 años para este tipo de asistencia sanitaria, mientras que en las clínicas privadas esa edad se extiende entre los 40 y 50 años. El valor del primer ciclo medio de reproducción asistida cuesta, de media, 6.500 euros, según la Sociedad Española de Fertilidad. El mismo incluye el tratamiento completo de hormonas de ciclo y controles del mismo (ilimitados), punción, laboratorio, cultivo, transferencia y consulta de resultado de prueba de embarazo.



Claro que todavía queda mucho por hacer: entre los grandes desafíos de la ciencia, según Palomo, destaca "la mayor detección de enfermedades genéticas y solventar los casos de infertilidad de origen desconocido, que aún quedan sin resolver". Finalmente, entre los principales hitos próximos en materia de investigación científica en el campo de la reproducción asistida, el profesional no lo duda: "La posible generación de gametos de novo en el laboratorio marcará un antes y un después",

concluye Palomo, quien tiene entre sus clientes a varios famosos como Borja Thyssen, Irene Villa, el cantante Manu Tenorio y su mujer, una de las hijas de Francisco Hernando (conocido como el 'Pocero' de Seseña) y

muchas personalidades de la alta sociedad española.