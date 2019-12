Adara se reconcilia con Hugo frente a un Gianmarco hundido en GH VIP 

La final de GH VIP está a la vuelta de la esquina y este jueves las cinco últimas habitantes de la casa han recibido una visita muy esperada. Se producía el reencuentro de tres de los protagonistas de la presente edición del ‘reality’ de Telecinco: Adara, Gianmarco y Hugo Sierra. “Aquí estamos”, así comenzaba el italiano su intervención desde Guadalix de la Sierra. “Quiero verla, necesitaba verla”, afirmaba, dejando claro que sigue esperando a Adara, aunque se muestra preocupado por lo que pueda pasar. “Uno no sabe lo que puede ocurrir”, comentaba.

Por su parte, Hugo Castejón sorprendía con su presencia después de estar ausente de las cámaras del programa durante casi dos meses. “Necesito verla, verle la cara”, explicaba el todavía marido de Adara. “A veces me da un palpito muy malo y otras veces tengo la esperanza de que vuelva a estar todo bien”, continuaba. El uruguayo afirma estar decepcionado por la relación de Adara con Gianmarco dentro de la casa, pero reconoce seguir amándola. “Eso no se va de un día para el otro”, explicaba ante las preguntas de Jordi González. Con “una situación muy difícil por delante”, se producía el reencuentro.

“Madre mía, madre mía. Esto es muy fuerte”, reaccionaba Adara. Ante la posibilidad de decidir con quién reencontrarse en primer lugar, la concursante ha elegido a Hugo. “No vengo a reprocharte nada, a echarte en cara nada. Hay muchas cosas que me han dolido, pero las hablaremos fuera”, empezaba él. “Lo siento, de verdad”, repetía ella. “Yo siento que hay cosas muy básicas que se necesitan y que una persona no se puede forzar a sentir”, continuaba. “Me has extrañado, pero… ¿Te has dado cuenta de algo?”, preguntaba Adara, a lo que Hugo respondía que se ha dado cuenta “de todo”. Para sorpresa de todos, el reencuentro concluía con un beso entre la pareja.

Llegaba el turno de Gianmarco. Desconcertado por el beso que acababa de ver, el italiano se mostraba “decepcionado”. Nada más entrar, confesaba estar “mal”. “Extrañaba nuestras risas, tus bromas”, continuaba. Adara, visiblemente confundida, le cuestionaba sobre sus sentimientos, a lo que el italiano insistía que sigue luchando “por lo que he sentido”. “¿Quieres que te espere fuera?”, preguntaba insistentemente Gianmarco, a lo que la madrileña contestaba “no lo sé” una y otra vez. “No sé ni yo lo que siento ahora mismo. Estoy hecha un lío”, repetía.

Finalmente, llegaba el fin del reencuentro. Con una Adara “muy nerviosa” y un Gianmarco cabizbajo, se ha producido la despedida de la pareja. “Como me miras ahora, no me mirabas antes”, afirmaba el italiano momentos antes de abandonar la casa. Sin poder articular palabra, la concursante le decía adiós. En la posterior entrevista de Jordi, Gianmarco lo dejaba bastante claro: “Yo creo que al final no le intereso”.