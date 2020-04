Adara se enfrenta a su exsuegra en ‘Supervivientes’: "Eres mala persona"

Las luces del plató de ‘Supervivientes’ se encendían de nuevo este domingo para dar paso a una gala muy emocionante. Jordi González daba la bienvenida asegurando que la semana en los Cayos Cochinos de Honduras ha sido "movidita". José Antonio Avilés, una vez más, era uno de los protagonistas ya que ha sido el blanco de las críticas de la mayoría de sus compañeros. También Hugo cobraba interés por los malos momentos que atraviesa su relación amorosa con Ivana y por el conflicto con su exsuegra, Elena.

Precisamente, el nombre de la madre de Adara estaba muy presente en la boca de Avilés, que se dedicaba a hacer unas duras declaraciones en su contra. "Elena se acerca a Rocío porque sabe el peso que tiene", comentaba sobre la concursante. Y no se quedaba ahí. El periodista aseguraba que "es la que mueve los hilos" en el grupo capitaneado por Rocío Flores. Además, según le contaba a Ivana, "Elena siente algo por Jorge", una revelación que sorprendía ya que la madrileña tiene pareja. "Lo tiene todo preparado de fuera, ahora ella piensa en hacer bolos con su hija...", sentenciaba Avilés.

Adara Molinero, desde Madrid, salía en defensa de su madre y cargaba contra Avilés: "Es muy retorcido". Los colaboradores del programa criticaban la actitud del concursante, como Violeta: "Me hace gracia que Avilés hable de que la gente se acerca a Rocío por interés cuando él es el primer come culos". Otro de los concursantes que daba de qué hablar era Hugo, que no pasa por un buen momento con Ivana. "¿Qué te pasa, mi amor?", preguntaba el uruguayo a la argentina, que evitaba al concursante con un "no quiero hablar". Entre lágrimas, Ivana se hundía en clara evidencia de la crisis de su relación amorosa.

Para defender a Hugo el programa conectaba por teléfono con Adriana, madre del supervivientes, que justificaba a su hija asegurando que no pasa por un buen momento en el concurso. Con Adara en plató, se producía un encontronazo entre las dos. "Esa señora que está ahí es mi madre y me duele lo que se pone de ella (en redes sociales)", comentaba Adara, que acusaba a Adriana de hablar mal de Elena en internet. Adriana negaba estas acusaciones, lo que encendía aún más a Adara. "Eres muy mala persona. No voy a entrar en tu juego, quieres provocarme continuamente", aseguraba la ganadora de ‘GH VIP 7’.

Adriana y Adara protagonizaban un duro enfrentamiento en directo. Visiblemente dolida, Adara recriminaba a su exsuegra las críticas a Elena: "A ti te dolerá tu hijo, pero a mí me duele mi madre, que es la que me ha parido". Al margen de este conflicto, Adara también recibía la atención de las cámaras porque, según comentaba Jordi González, "tiene un brillo especial en la mirada". El presentador aseguraba que Adara está "ilusionada" con una nueva relación alguien que estaba en plató. Los focos se dirigían a Cristian Nieto, exconcursante de ‘Supervivientes 2016’. Los dos sonreían ante las evidencias, lo que dejaba ver que entre los dos está naciendo algo. "Ya me gustaba antes de estar con Hugo", declaraba Adara hace unos días en sus redes sociales.

Por su parte, Elena, madre de Adara, cargaba contra Hugo en Honduras y hacía unas duras declaraciones en contra del padre de su nieto por asegurar que ella no había ido lo suficiente a ver a su nieto. "Yo fui cuando pude, lo que mi economía me permite. Para mí, ir a Palma de Mallorca es un exceso. Aun así fui a ver a mi nieto", comentaba la concursante. E iba más allá. Elena confesaba cómo fue el reencuentro de Adara con Hugo tras ‘GH VIP 7’. Según la concursante, Adara estuvo tres días sin ver a su hijo cuando salió del ‘reality’ porque a él "no le dio la gana" de llevar al niño a Madrid y amenazó "con no dejar entrar a Adara a la casa". Así, su relación en Honduras está más tensa que nunca.