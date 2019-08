Óscar Cornejo y Adrián Madrid se hacen fuertes en la empresa detrás de 'Sálvame'

El programa 'Sálvame' ha cumplido 10 años este 2019, una cifra que muy pocos formatos aguantan en la televisión actual, lo que demuestra que, más que un programa, es un fenómeno. Este espacio, amado y odiado a partes iguales, ha creado una nueva forma de hacer televisión y ha convertido a sus contertulios en los protagonistas de sus propias noticias, en una especie de telenovela que cada día, de lunes a viernes, emite Telecinco durante cuatro horas seguidas por la tarde en riguroso directo. Un éxito sin precedentes que viene firmado por una de las principales productoras del entretenimiento actual, La Fábrica de la Tele.

Porque el programa, en contra de lo que mucha gente cree, no es una idea de Telecinco, sino de esta productora que está dirigida a partes iguales por dos discretos hombres que poca gente conoce y que no se dejan ver apenas por el mundo de la farándula al que se dedican. Se trata de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, dos periodistas a los que el destino unió en 2002 y que ahora comparten un pujante negocio televisivo que no solo produce la 'gallina de los huevos de oro' de la cadena de Mediaset, sino también otros espacios como 'Socialité', el 'Deluxe', 'Cazamariposas' o 'Aquí hay madroño', este último en Telemadrid.

Mira también La empresa de Belén Esteban vuelve a ser rentable tras pagar su deuda a Hacienda

Madrid y Cornejo son los dos hombres fuertes que deciden la gestión del día a día de La Fábrica de la Tele a partes iguales, sobre todo porque recientemente Madrid fue nombrado consejero delegado solidario de la compañía. Aunque ostentaba el cargo de presidente, era su socio Cornejo el que ocupaba el puesto de consejero delegado, lo que supone la gestión real de la empresa. Ahora, ambos tienen esa función, tomando las decisiones a partes iguales.

La productora, fundada en 2006, es de los dos, pero cabe destacar que Telecinco también tiene una parte de ella, en concreto un 30%, es decir, La Fábrica es lo que se llama 'productora amiga', lo que implica que es contratada para muchos más programas, ya que su éxito también reporta ganancias a la cadena, con lo que le conviene darle trabajo. Por su parte, Cornejo y Madrid tienen un 34%, respectivamente, cada uno a nombre de su propia productora individual. Por ejemplo, la parte de Madrid está a nombre de Peras Producciones Audiovisuales, y la de Cornejo pertenece a Manzanas Producciones Audiovisuales.

Así, ambos se reparten a la mitad un pujante negocio, que en su último ejercicio (el de 2017) facturó 28,3 millones, un 5% más que un año antes, aunque su beneficio se redujo ligeramente hasta los 4 millones frente a los 4,2 millones de 2016. Si bien se mantiene en una tendencia muy estable con un crecimiento moderado que no es fácil en el cambiante entorno televisivo, sobre todo cuando la inversión publicitaria sigue estando lejos de los tiempos anteriores a la crisis. Pero La Fábrica ha demostrado conocer cuál es la clave del éxito en la televisión actual, algo que Madrid y Cornejo aprendieron de su primer gran triunfo, el polémico 'Aquí hay tomate'.

Ambos fueron a los que Telecinco ordenó crear y dirigir ese programa que fue el primero en llevar la información 'rosa' al límite, algo que fue un éxito de audiencia pero que les valió un elevado número de demandas que al final se hizo inasumible. Si bien ahí conocieron al hombre en el que confiarían ciegamente para liderar sus programas, Jorge Javier Vázquez, con el que no solo comparten trabajo, sino también una fuerte amistad, pues los tres son mejores amigos y ellos no se separaron de su lado cuando sufrió el ictus el pasado invierno.

Una vida con una parte mediática

En total, en estos 17 años Cornejo y Madrid han producido cerca de un centenar de programas, entre los que destacan 'La Noria', 'Hormigas Blancas', 'Viajando con Chester' y 'Chester in Love', 'TNT' o 'El Gran Debate', la mayoría de ellos en Telecinco o Cuatro. Pero ahora están empezando a abrirse a otras cadenas y Telemadrid es otro de sus principales clientes, pues además de 'Aquí hay madroño' -un formato muy similar al 'Tomate'-, también tiene 'Huellas de Elefante'.

A pesar de ser especialistas en programas del corazón, Adrián Madrid y Óscar Cornejo se mantienen alejados de este mundo y no suelen aparecer delante de las cámaras. Si bien la vida sentimental de Cornejo sí se ha conocido en estos años, pues se casó en 2011 con el actual primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. En su boda estuvo una nutrida representación de Telecinco, con Belén Esteban y Jorge Javier a la cabeza. Se divorciaron en 2016.

Por su parte, Madrid lleva su vida personal de una forma muy discreta. Tan solo se sabe de él que en 2015 fue padre de dos niñas vía gestación subrogada en Los Ángeles. Se desconoce si tiene pareja. Así, ambos se han convertidos en dos de los miembros de la comunidad LGTBI española más influyentes pero siempre desde el segundo plano, pues delante de las cámaras tienen a los mejores para hacer las delicias de la audiencia.