La gran sorpresa de Aitana: nominada a los Grammy Latinos por primera vez

Sorpresa, y grande, la que se llevó Aitana Ocaña la pasada noche. Porque se publicó la lista de los nominados a los Grammy Latinos de este año, y quién le iba a decir que su nombre iba a estar en la terna de aspirantes al mejor artista nuevo o revelación. La catalana opta al premio junto a otros cantantes que han despuntado a lo largo de 2019, como Paulo Londra, Greiicy, Nella o Burning Caravan.

Será el 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas donde se decidirá si se lleva el galardón. No obstante, ya es un verdadero logro haber conseguido la nominación, pues Aitana lleva apenas un año y medio de carrera y es una chica muy joven. Si bien sus canciones ya han dado la vuelta al mundo y es un ídolo de masas en España y Latinoamérica.

Como no podía ser de otra manera, la joven celebró en las redes con sus seguidores esta nominación. "Yo creo que no se me olvida esto en mi vida, MIL GRACIAS", escribió en Instagram con las imágenes oficiales de la decisión de los Grammy Latinos y una simpática fotografía de ella.

Obviamente, no es la única española que podría llevarse uno de estos premios. Porque nuestros dos cantantes más internacionales del momento podrían hacerse con varios de ellos. Alejandro Sanz ha sido ocho veces nominado, mientras que Rosalía se ha llevado cinco candidaturas.

Alejandro, un clásico de los Latin Grammy que en 2017 recibió el Premio Persona del Año de estos galardones, está nominado, entre otros, en el apartado de álbum del año (#ELDISCO"), y optará por partida doble a las estatuillas de canción del año y grabación del año gracias a 'No tengo nada' y 'Mi persona favorita', ésta junto a Camila Cabello. Por su parte, Rosalía competirá por el disco del año con 'El mal querer' y por la grabación del año con 'Aute cuture', entre los más importantes.