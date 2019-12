La amiga de Cayetano Rivera rompe su silencio y anuncia que tomará medidas 

Después de varios días hablando de las fotografías de Cayetano Rivera junto a una mujer que no era Eva González, la amiga del diestro, Karelys Rodríguez, ha roto su silencio. Y lo ha hecho a través de sus abogados en un comunicado que ha remitido al programa de Antena 3 'Espejo Público'.

El programa de televisión informaba de que las intenciones de la joven, de 26 años, pasan por tomar medidas legales después de haberla puesto en el ojo del huracán y haberla sacado del anonimato en el que se encontraba. En el comunicado, se refleja que sus abogados van a ampararse en el "intolerable ataque a su honor, a su intimidad personal y familiar e imagen". De ahí que haya decidido emprender medidas contra los medios de comunicación que consideren oportuno.

En el texto adelantado por el programa se asegura que las fotografías tomadas en Londres junto al diestro no están amparadas por la "libertad de expresión ni el derecho a la información, en cuanto solo supone el inmiscuirse en vidas ajenas, escudriñando su vida privada y carentes por otra parte del más mínimo interés general". Por último, aseguran que Karelys Rodríguez se ha visto sometida durante los últimos días a un auténtico acoso mediático que ha salpicado a su familia.

Cómo comenzó la polémica

El torero se tomaba unas vacaciones hace un par de semanas tras torear en Lima y disfrutaba de unos días en Cuzco para hacer la Ruta Inca hasta Machu Pichu. Nada más aterrizar a las 15:30 de la tarde en el aeropuerto de Madrid Barajas, Cayetano Rivera, que siempre suele discreto y muy poco dado a hablar, estallaba tras ser noticia por unas fotografías publicadas por 'Semana' en las que aparecía acompañado de una mujer en Londres.

En declaraciones a Europa Press, el marido de Eva González sentenciaba: "Voy a demandar a todo el mundo". "Está todo claro, está todo clarísimo", respondía al llegar a la capital española. Y Cayetano no ha dudado en compartir su opinión y defender su honor y la intromisión al honor que ha sufrido: "Si piensan que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío", algo que luego quiso compartir en Twitter:

Si la @RevistaSemana piensa que la Justicia es tonta, y que no saben que de no ser por las especulaciones tan dañinas que se han hecho sobre mi persona no hubiesen comprado/publicado esas imágenes nunca, es porque tienen un concepto de la Justicia muy diferente al mío! pic.twitter.com/yAbzpIxgME — Cayetano (@Cayetano_Rivera) December 4, 2019

Voy a demandar a fotógrafos, redactores, colaboradores, consejeros delegados, a todo aquel que tenga una responsabilidad". Cayetano quiso hacer reflexionar sobre lo que ha supuesto para su entorno: "Es un daño a mi familia, a mí, a mi honor, a mi intimidad y a mi privacidad". Más tajante que nunca y tirando de estoque sentenciaba: "Mucho daño a mi familia, no me voy a quedar callado ni ahora ni nunca".

Sobre como se encuentra, su mujer, Eva González añadía: "Como entenderéis no es agradable para nadie". Su hermano Francisco Rivera lo primero que ha hecho ha sido defender y echar un capote a su hermano.