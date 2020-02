Antonio Montero revela que padece cáncer: "Si la tengo que palmar la palmo"

El periodista Antonio Montero, de 57 años, reveló que padece cáncer en el programa 'Sálvame Naranja' este miércoles. Montero confesó en el plató que el verano pasado sintió un bulto en su pierna cuando se estaba poniendo crema protectora en la playa y pensó que se había "dado un golpe", pero no fue así.

El periodista relató que "al cabo de una semana vi que seguía ahí. Eso fue en junio y hasta que no volví en septiembre a Madrid no fui al médico. Estando en urgencias con un familiar mío por otra cosa, aproveché y pregunté, me lo vio un médico, me hicieron una resonancia y me dijeron que no sabían qué era". Montero nunca se imaginó que las pruebas posteriores le desvelarían que tiene un tumor maligno.

Montero contó frente a la psicóloga Cristina Soria y los demás comunicadores que "tenía un bulto grande en el músculo sartorio. Es un músculo que atraviesa la pierna desde la rodilla hasta la cadera. En ningún momento tuve miedo. Era yo quien calmaba a mis médicos. Si la tengo que palmar, la palmo. Mi muerte no me preocupa porque Dios me va a perdonar". El periodista obtendrá los resultados de su radioterapia el próximo 28 de febrero y pidió a todos mantener una actitud de "drama cero" frente a la situación.

El conductor del programa, Jorge Javier Vázquez, le preguntó cómo está su familia y Montero contestó que su entorno "lo ha vivido bastante bien. No ha habido drama. Marisa -su expareja- sí, está un poco preocupada. Seguramente es la que más. Pero mi familia es muy positiva". El periodista habló de su fe en Dios y aseguró que está preparado para morir porque su vida ha sido "la pera"