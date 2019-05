El motivo que impide al bebé de Harry y Meghan llevar el título de príncipe

La noticia más esperada por el pueblo británico en los últimos meses ya se ha producido. El bebé de Harry y Meghan vino al mundo en la madrugada del lunes en su casa, Frogmore Cottage, donde desde un principio la actriz quería dar a luz. Todo salió fenomenal y tanto el niño como la madre están en perfecto estado, recuperándose del parto junto a la recién estrenada abuela, Doria Ragland, la madre de Meghan. Pero eso es todo lo que se sabe hasta el momento del conocido como 'baby Sussex'.

Ese es el nombre que los ciudadanos y la prensa inglesa le ha dado a falta de conocer cuál o cuáles tendrá, algo que se espera que se comunique en los próximos días. El príncipe Harry admitió ayer en su comparecencia ante los medios que todavía no está decidido y que es muy pronto aún, por lo que todo estaría en el aire. Lo que sí se sabe es que el recién nacido no será príncipe.

Y no porque la Reina de Inglaterra o sus padres no quieran, es porque la ley se lo impide. Desde ayer, el pequeño ostenta el título de conde de Dumbarton, el cual se otorgó a su padre el día de su boda con Meghan y que éste ha cedido a su pequeño, algo que puede hacer. Así, el niño será tratado como un lord al ser hijo de un duque, pero no tendrá tratamiento de Alteza Real, al contrario que sus primos, los hijos de William y Kate, que sí son príncipes.

Esto es así por una tradición histórica. En 1917, el rey Jorge V, abuelo de la Reina Isabel, dictaminó que solo los hijos o nietos del rey o reina pueden llevar el título de príncipe. Es decir, que hoy por hoy solo pueden serlo el príncipe de Gales, Carlos, sus hijos, William y Harry, y el primogénito de William, George, pues por línea sucesoria algún día será rey. Si bien en 2012 Isabel II extendió el título de príncipe y princesa al resto de hijos de los Cambridge, Charlotte y Louis.

Por lo tanto, si la Reina quisiera, también podría hacerlo con 'baby Sussex', aunque en este caso al estar bastante más abajo en la línea de sucesión al trono británico -es el séptimo por detrás de su padre-, es más difícil que se lo conceda. Eso sí, una vez que su abuelo el príncipe Carlos sea rey, sí podrá tener el título de príncipe.

¿Cómo se llamará?

La gran incógnita sin resolver es el nombre que llevará el pequeño. Los duques de Sussex parece que todavía no lo tienen claro, así que se pueden demorar varios días hasta que lo anuncien de forma oficial. Eso sí, como buenos amantes de las especulaciones que son, los británicos ya tienen su listado de nombres favoritos para 'baby Sussex', que son además los que más puntos tienen en las casas de apuestas -otra de sus pasiones-.

Arthur es el que tiene más posibilidades, según las estadísticas, un nombre muy ligado a la monarquía británica que curiosamente no tiene ninguno de sus miembros. Otros de los que más se barajan son Albert y Philip, en este caso haciendo un guiño a su bisabuelo, el marido de la Reina Isabel II.

Asimismo, también tienen opciones James, Alexander, Alfred e incluso Charles, que es el de su abuelo el príncipe de Gales. Si bien Harry y Meghan podrían sorprender con otro nombre fuera de estas quinielas. Lo que los ciudadanos tenían más claro era que si el bebé era niña se llamaría Diana, como la mítica abuela del niño, un nombre que no lleva la niña de los duques de Cambridge y que parece destinado a que lo utilicen los Sussex en el futuro.