Banderas manda un mensaje a los negacionistas: "Yo ya me he vacunado"

Antonio Banderas es uno de las personas más influyentes en el mundo de la interpretación de nuestro país, el actor lleva luchando por la cultura de España durante años y poco a poco se ven los resultados de todo el esfuerzo que está poniendo en ello. En concreto en Málaga, que está llevando el nombre de su ciudad por bandera y está haciendo de ella una plataforma de éxito.

En declaraciones a Europa Press Antonio Banderas ha asegurado que la Covid existe y lo hace con conocimiento de causa porque él mismo lo ha pasado: "Cada uno que diga lo que quiera, cada palo que aguante su vela, sí pienso que esto existe, me he vacunado porque es la única solución y los daños que va a dejar van a ser muy duros".

En cuanto a que le pide a la vida ahora que se acerca su cumpleaños, el actor nos confiesa que: "Que no tenga más enfermedades, estoy harto ya, primero el ataque al corazón, luego la Covid, he probado de todo ya hija" y es que está deseando que sea pleno mes de agosto para disfrutar con su hija en verano: "A lo mejor me traigo a mi niña para acá".