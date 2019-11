Blanca Cuesta reaparece y evita hablar del juicio de Borja Thyssen por fraude fiscal

Blanca Cuesta no va a pronunciarse acerca del juicio que su esposo, Borja Thyssen, tuvo la pasada semana por presunto fraude fiscal cuando residía en Andorra. Este lunes, el Museo Thyssen-Bornemisza acogió la quinta y última edición de la subasta 'Smylife Collection Beauty Art', una subasta que estuvo oficiada por la casa Durán y se ha convertido en un evento único que reúne arte, solidaridad y famosos. Y allí acudió la nuera de la baronesa Tita Cervera.

A pesar de la expectación por la posible aparición de Borja, lo cierto es que Blanca Cuesta acudió sola a la cita y prefirió no hablar de la reciente visita de su marido a los juzgados. Visiblemente seria, la artista explicó: "No quiero hablar de nada de eso, hoy no es mi día, es el día de muchos artistas".

Una Blanca más seria de lo habitual sí habló de la obra que ella exponía: "Es una obra que se llama Venus y esperemos que consigamos mucho dinero, eso es lo bonito del día. Hoy y hay que centrarse en eso", dijo sin querer entrar en más detalles.

Y es que a pesar de la insistencia de los medios, Blanca no dio ninguna declaración sobre el reciente juicio de su marido: "Yo quiero que disfrutéis del día, hemos venido a recaudar mucho dinero, yo no soy la protagonista, estamos aquí muchos artistas y cada uno ha sacado lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás".