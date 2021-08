Bonnie Tyler sorprende al público de 'La Magdalena' en Santander a sus 70 años

La cantante británica Bonnie Tyler ha demostrado esta noche ante un millar de personas en Santander que la edad es sólo un número y que está en plena forma, pese a haber cumplido 70 años y ser el de hoy uno de los primeros conciertos que ofrece tras parar por la pandemia a principios de 2020. Según cuenta Pablo G.Hermida de EFE, Tyler ha hecho un repaso a su "maravillosa" carrera musical con una quincena de canciones que durante una hora y media de concierto ha definido bien lo que es y ha sido la voz rasgada y ronca de la artista, que ha sorprendido al público santanderino por su buen estado de forma musical.

El escenario de la campa de La Magdalena ha acogido el concierto de Tyler, dentro del ciclo "Magdalena Deluxe", que ha empezado fuerte eligiendo su clásico "Heartache", transportando así al público a los años setenta, como ella misma ha explicado en inglés. "Sois muy afortunados, tenéis una ciudad muy bonita", ha dicho la artista, ganándose los aplausos de los asistentes.

"¿Has visto alguna vez la lluvia?" -otro título suyo-, le ha preguntado Bonnie Tyler al público de Santander, una ciudad muy acostumbrada a las nubes y al chubasquero, incluso en verano, aunque esta noche la climatología ha respetado y se ha podido disfrutar sin problemas de la velada musical. Tyler también ha tenido palabras de ánimo en relación con la pandemia, con el deseo de que pronto vuelvan los "viejos días". "Lo mejor está por llegar", ha subrayado en varias ocasiones, aludiendo a otras de sus canciones, que también ha entonado hoy.

"I need a hero" o "Total eclipse of the heart" han sido otros de los temas elegidos por la cantante galesa, que además ha ofrecido a Santander "Simply the best", versión original suya que más tarde lanzó Tina Turner, como ha reivindicado. Tras hacer el amago de irse, ha vuelto para presentar a todo su equipo, incluido a su marido, con el que lleva 48 años, que ha salido al escenario.

Bonnie Tyler ha pedido al público que levantara sus teléfonos y encendieran las linternas para participar en su última canción: "Older". "Tiene gracia porque me estoy haciendo mayor", ha bromeado la artista, quien, eso sí, no ha dado muestras de tal cosa, ya que pese a sus 70 años ha hecho vibrar al público, cuyo comportamiento ha sido ejemplar, ya que además de interactuar, sólo se ha levantado al final para corear y despedir a Bonnie Tyler y los suyos.