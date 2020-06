"Me voy con la cabeza alta": Hugo es expulsado en la final de 'Supervivientes'

Tras más de cien días de concurso, Hugo Sierra, Jorge Pérez, Rocío Flores y Ana María Aldón llegaban a la final más atípica de la historia de ‘Supervivientes’. “La edición más extrema” del ‘reality’ se ha visto afectada por la crisis del coronavirus. Tanto ha sido así que, por primera vez, los finalistas han vivido la gran final del concurso en un hotel a las afueras de Madrid. Hugo y Jorge llegaban este jueves al último día del programa como nominados, a la espera de la decisión del público.

Durante los últimos días, la organización del programa les mostraba las imágenes de lo ocurrido en España por la crisis del coronavirus. Los supervivientes se quedaban muy impactados ante el vídeo y las consecuencias de la pandemia. Ana María, Hugo, Rocío, Jorge y Barranco no podían contener las lágrimas. "Un enorme abrazo a esos héroes que han estado ahí luchando. Las condolencias más sinceras para toda la gente que le hecho falta. Espero que desde tan lejos les hayamos alegrado un poco las vidas”, comentaba Hugo.

También Jorge tenía unas palabras para el personal sanitario: "Un reconocimiento a todos esos efectivos sanitarios y demás que se han sumado. Os pediría un aplauso para todos ellos". La cara que se les quedaba a los concursantes reflejaba el impacto que les había producido las imágenes. En su llegada, hace casi dos semanas, los supervivientes se hacían la prueba del coronavirus y se sometían a la cuarentena obligatoria a la que son sometidos los visitantes procedentes del extranjero.

Ya en la emisión en directo, los nervios se apoderaban de Hugo y Jorge, que afrontaban su última nominación. Finalmente, el televoto decidía que Jorge debía continuar en la competición junto a Rocío y Ana María. Por su parte, Hugo no se tomaba del todo bien el haber quedado en cuarta posición: "Enseñaré a mi hijo a morir de pie". El finalista aseguraba que “la audiencia no ha entendido” sus últimos comentarios y Jorge Javier le recriminaba su “mal perder”. Aún así, el presentador le daba las gracias por su concurso y, más tranquilo, se despedía con buen gesto: "Me voy con la cabeza bien alta".

De esta manera, Rocío, Jorge y Ana María continuaban con opciones de hacerse con los 200.000 euros del maletín de ganador de ‘Supervivientes 2020’. Tras la expulsión de Hugo, Rocío vivía un momento muy emotivo al reencontrarse con su padre, David Flores. Sin poder contener las lágrimas, la nieta de Rocío Jurado preguntaba a su padre si le había molestado algún comentario suyo, pero el colaborador de ‘Sálvame’ se mostraba muy orgulloso del concurso de su hija. La emoción de este momento sería solo el principio de la noche.