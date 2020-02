Christofer se confiesa: "'La isla de las tentaciones'... la peor época de mi vida"

"Todo el mundo ha hablado de mi relación con Fani pero ya ha llegado el momento de decir cómo me siento al mundo", así comenzaba la entrevista más esperada del momento por los seguidores de 'La isla de las tentaciones'. Christofer se sentaba este viernes frente a Sandra Barneda para explicar cómo se siente tras su paso por el programa, en el que era traicionado por su novia. El chileno rompía su silencio a pesar de que, hasta el momento, se había mantenido al margen “de cualquier comentario, de cualquier imagen”. Dolido por las burlas y los comentarios, Christofer confesaba que “ha sido una situación muy difícil”

En una conmovedora entrevista, el exconcursante afirmaba que se animó a participar porque "era el sueño de Estefanía", aunque aseguraba que no fue forzado. Las imágenes de la traición de Fani con Rubén se han viralizado en las redes sociales. "Me acuerdo de cada imagen, de cada detalle... Eso no se olvida", comentaba. Su famoso grito de “¡Estefanía!” ha sido reproducido hasta en los Goya 2020, algo a lo que Christofer le daba una explicación: "España es así. Que se lo toma a mofa y a risa lo de Estefanía. Lo peor de todo es que cuando dicen lo de Estefanía lo enfocan en ella, no lo enfocan en mí, a ese dolor que tuve yo ese día".

Mira también Susana y Adelina destapan el montaje de Fiama y Álex en La isla de las tentaciones

Christofer recuerda su paso por ‘La isla de las tentaciones’ como “la peor época de mi vida”. En una entrevista grabada, por preferencia del chileno, el novio de Fani aseguraba que se quiere mantener al margen de los focos de la televisión. "Esto no es algo que me agrade mucho. No se me da bien ponerme delante de las cámaras", comentaba. Se negaba a volver a ver las imágenes y afirmaba que no ha visto el programa porque ya ha visto todo lo que tenía que ver. No guarda buen recuerdo de esta experiencia. "Me arrepiento de haber ido a la isla, lo sufrido no está compensado", confesaba. Su mayor preocupación es su familia, su madre y su hermana, que han sido su apoyo durante estos difíciles momentos.

Sandra Barneda no podía evitar emocionarse ante las palabras de un Christofer dolido y decepcionado por la traición de Fani. “Nunca imaginé esa confrontación así, la miraba y decía... Si es que la amo", explicaba el chileno. El día que descubrió la infidelidad de Fani con Rubén lo recuerda como "el peor día de mi vida". "Algo de mí se murió. Me quería morir", contaba a la presentadora. "¿Por qué lo hizo?", preguntaba Barneda, a lo que Christofer intentaba dar una respuesta: “Desconectas de tal manera que se te olvida todo”. “Tú no te olvidaste de ella”, comentaba la presentadora, que obtenía otra réplica contundente por parte de Christofer: “Ni un día”.