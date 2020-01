La romántica felicitación de cumpleaños de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz ha entrado en los 40 por la puerta grande. El chef ha celebrado su cumpleaños en su restaurante de Madrid junto a su mujer, la presentadora Cristina Pedroche. Un día muy especial en el que el punto dulce lo puso el gran pastelero y especialista en chocolates, Oriol Balaguer, según Europa Press.

Una celebración de lo más especial en la que no ha faltado el mensaje de amor de Cristina Pedroche. La colaboradora de El Homiguero ha compartido una imagen en su perfil de Instagram donde ambos se besan apasionadamente sobre un fondo con cortinas rojas.

Una foto de película que ha acompañado del siguiente texto: "Hoy me como a besos al cumpleañero. Felices 40 @dabizdiverxo Eres mi todo. Mi paz. Mi hogar. Mi amor. Mi vida. Mi tranquilidad. Mi familia. Hoy más que nunca", y continúa con una declaración de amor eterno: "Porque te quiero y tú siempre me tendrás. No habrá tormentas ni nieblas que apartar, todo será como un sueño hecho realidad".