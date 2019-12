¿Dejaría ganar Álex a su hermano Marc? El campeón de Moto2 en 'El Hormiguero'

"Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' el campeón del mundo de Moto2: Álex Márquez". Con estas palabras recibía Pablo Motos al hermano de Marc Márquez, dispuesto a celebrar el título obtenido el pasado 3 de noviembre en Malasia. Con tan solo 23 años, este es su segundo título mundial en Moto2 y el próximo año dará el salto a la categoría de MotoGP. Con una sonrisa constante, el deportista ha recordado algunas de sus caídas durante la temporada. "Si no te caes, no buscas el límite", afirmaba.

"Has fichado por el equipo Repsol de MotoGP", le recordaba el presentador, que le ha lanzado una pregunta algo complicada: "¿Ahora eres compañero o rival de tu hermano?". Tras unos segundos, Álex ha respondido que ahora son “team mates” (compañeros de equipo) porque "suena mejor". "¿Le dejarías pasar a tu hermano para que ganase en una carrera?", seguía cuestionándole Motos. "Depende de las situaciones, pero no", respondía el deportista, que aclaraba que "puedes echarle un cable o lo que sea, pero una carrera no, que gane el mejor".

Emocionado con su próximo equipo, ha confirmado que ya ha probado la moto que llevará la próxima temporada, que "correo mucho y mola mucho". Y como no podía ser de otra forma, su hermano ha querido estar en el programa, aunque esta vez en forma de vídeo. En su mensaje de apoyo, Marc ha querido gastarle una broma haciéndole creer que estaba en el plató: "Estoy a tu rebufo, gírate", le decía a su hermano, que automáticamente se giraba. "¿Te has girado? No estoy, he ganado yo. La colleja te la doy en casa", bromeaba en el vídeo el ganador de seis títulos de MotoGP.

Precisamente, sobre su hermano ha llegado a decir que, tras su última victoria en Malasia, Marc le dijo "respira, respira" al ver su estado de emoción. "Yo estaba exhausto del calor hasta que bebí agua. Me dio rabia no poder disfrutar del momento porque estaba out", confesaba el deportista, que se muestra optimista de cara a sus próximos retos.