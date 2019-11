Divorcio a la vista por culpa de 'GH VIP': el drama de Adara, la gran favorita

Algo está ocurriendo en 'GH VIP' que podría romper una familia. La gran favorita a ganar el 'reality', Adara Molinero, participante en 'GH 17', podría haber confesado dentro de la casa que quiere separarse de su marido, Hugo, quien hasta hace unos días le estaba defendiendo en plató.

Así lo anunció a última hora de la tarde Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame', sin mostrar las imágenes de la confesión, las cuales se emitirán esta noche en el 'Límite 48 horas'. Según contó el presentador, Adara le habría contado al Maestro Joao, su mejor amigo en la casa, que está pensando en dejar a Hugo cuando salga.

Mira también La noche más difícil de Mila Ximénez: llantos y mareos en Halloween

El programa no dudó en ponerse en contacto con el argentino y lo llamó en directo para contarle lo sucedido, a lo que contestó que esperaría a que ella saliera y hablaran. Eso sí, no piensa volver al plató para defenderla porque se siente muy mal y no puede obviar lo que está sucediendo dentro de la casa.

Porque Adara podría haberse enamorado de otro de los concursantes, el italiano Gianmarco, el galán de la edición. Ambos jóvenes son inseparables desde hace unos días y cada vez están más unidos. Además, los dos han confesado sentir algo el uno por el otro, aunque no de forma directa, por lo que esta decisión de Adara podría ser la confirmación de que su corazón tiene nuevo dueño.

El problema es que Adara y Hugo tienen un bebé de unos meses en común, por lo que de separarse definitivamente, no sería fácil. La madre de la joven, Helena, defendió a su hija este lunes y dijo que Hugo tendría que ser el que tirara del carro y sacase adelante la situación, ya que le lleva 20 años a la concursante. El argentino tiene 46 años y Adara, 26, una diferencia de edad que parece no gustar mucho a su familia y que, por culpa de Gianmarco, podría romperse.