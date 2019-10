Jorge Javier, harto, estalla contra todos los concursantes de GH VIP: "Basta ya"

Jorge Javier Vázquez se marchaba de este último “Límite 48h” muy dolido. Con todos y cada uno de los concursantes de esta edición pero sobre todo, con su amiga Mila Ximénez, y con razón.

Tras un momento de mucha tensión, el presentador pedía a toda la casa que se sometieran a unos minutos de una terapia de risa. Algo que no tendría mayor importancia si no llega a ser porque, su amiga, Mila Ximénez, entendía la risa como algo personal, ya que el mayor de los conflictos del pasado martes había sido precisamente con ella. Y, lejos de terminar ahí, el conflicto se extendía hasta gala de este jueves.

A pesar de no hablarle en un principio directamente a Mila, Jorge Javier Vázquez tenía un mensaje para todos los habitantes de Guadalix: “¿Vosotros con quién os pensáis que trabajáis? ¿Por qué no dejáis de ver al programa como a un enemigo y lo disfrutáis y lo pasáis bien?”, se preguntaba el presentador de la manera más fría y sin admitir ni siquiera una sola respuesta.

Mira también Este es el concurso en el que participará Mila Ximénez... tras salir de GH VIP

“Yo, a veces, sí que pienso con quién estamos trabajando nosotros”, confesaba Jorge dejando entrever que, tanto él como la organización del programa estaban muy enfadados con la participación de los miembros de la casa. Y Vázquez no se quedaba ahí, y, una vez terminado el mensaje grupal, atacaba directamente a su amiga Ximénez: “A mí me ha dolido que pienses que no soy tu amigo. Hay cosas que me duelen muchísimo y lo que está sucediendo, no lo entiendo”, manifestaba Jorge a raíz de todas las quejas de los concursantes durante los últimos días. “De verdad que llevo ya algunos realitys a mis espaldas, y esto, no lo había visto en mi vida”, añadía.

Los concursantes se quedaban callados, pensando y no sabían qué decir. Mila Ximenez, como principal afectada de esta bronca, intentaba pedir perdón asumiendo su responsabilidad y asegurando que, como amigo, Jorge era un diez pero, como presentador, se había sentido ofendida. Una confesión a la que Jorge respondía con un claro: “Basta ya”.

Remataba la regañina pidiéndole a su directora, María Zambrano, que le dejara decir una última frase que sirviera como resolución final: “A mí, lo que me apetecía decirles a ellos era… que basta ya.”