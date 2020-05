Qué serie veo ahora: 'The Boys' y otras 4 de superhéroes que rescatar del 'boom'

La densidad de series de televisión en la que lucen capacidades los superhéroes hace tiempo que superó los niveles aconsejables para la salud mental. Más si cabe cuando el fenómeno toma las pantallas de cine (cuando estaban abiertas) casi con la misma intensidad. Gente que vuela, que dispara rayos a través de los dedos o los ojos, dioses de mitologías antiguas encarnados, profesores y alumnos, nacidos con el don o víctimas de una exposición por lo general radioactiva. Traumas por todos lados. Mentales, no de huesos (que también).

Hace 30 años, cuando acababa de estrenarse el primer ‘Batman’ de Tim Burton, los referentes se agotaban en los ‘Superman’ de Christopher Reeve y un puñado de películas de muy bajo presupuesto (tanto, que lo fueron para la televisión de entonces) de otros como ‘Spiderman’ o ‘The Hulk’. Los noventa fueron años casi de exclusivo reinado del de Gotham, cuya editorial de referencia, la DC (también dueña de Superman), tenía la ventaja de contar con el respaldo de un gran estudio como la Warner.

Tuvo que cambiar el siglo para que Marvel empezara a dar señales de vida tras una turbulenta historia de reventas de derechos de sus personajes más famosos: primero, con los mutantes de ‘X-Men’, de Bryan Singer, en el 2000 y luego los ‘Spiderman’ de Sam Raimi. Tras muchos años en la oscuridad de la serie B, las grandes producciones se extendían a la franquicia que prácticamente sigue vendiendo uno de cada dos cómics en la actualidad. Sus rivales de DC aprovecharon para terminar el primer decenio del milenio para prestigiar a Batman una vez más (con la trilogía de Christopher Nolan).

No es lugar de repasar la historia reciente cinéfila de unos y otros (con una guerra desigual ya de la mano de Marvel, con todo el poderío de Disney detrás) sino seriéfila. Y, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, no hace ni diez años que comenzó esta explosión en forma de viñeta televisada y con actores reales (las versiones en dibujos animados siempre han existido). Tal como sucedió en el cine, fue DC quien dio el primer paso y quien ha sabido sacarle más jugo de momento. ‘Arrow’ y ‘The Flash’, por ese orden cronológico y ambos en The CW, han sabido exprimir a fondo el medio para relanzar a dos personajes que, seamos sinceros, a pocos importaba (quizá algo más el segundo).

Antes que ellos, es cierto, la misma The CW (que pertenece a la Warner) había emitido durante diez años ‘Smalville’, la serie sobre el joven Superman. Sea como sea, la ventaja de DC viene de largo y hoy en día brotan por todos lados pequeños héroes y heroínas de sus cada vez menos vendidas viñetas (si no fuera por Batman, se las verían muy mal al final de cada ejercicio). Marvel, como con todo, iba a su ritmo y estaba más preocupado el cine. Solo en 2013 asomaría con ‘Agents of SHIELD’ (ya hablamos más debajo de ella) y ahora, en los próximos años, la evolución de Disney+ multiplicará la presencia de sus personajes y hará el panorama más inasumible.

Hay demasiado superhéroe en el mundo de la ficción. Con tanta oferta, siempre se pue-den rescatar los ejemplos más dignos:

The Boys (2019-Actualidad)

La serie 'The Boys' está disponible en Amazon Prime Video y pronto se estrenará segunda temporada. / EP

Creada por Eric Kripke y disponible en Amazon Prime Video. Al igual que el mejor libro de caballerías de la historia es una crítica al género, las mejores obras televisivas cumplen el mismo papel satírico. Basada en un cómic de mismo nombre (publicado entre 2006 y 2012) que arrancó en una filial de DC para pasar a Dynamite (una editorial especializada en adaptar personajes ya existentes: desde Drácula al Zorro o Sherlock Holmes) y con un guionista superestrella ya a la cabeza como Garth Ennis y el dibujante Garrick Robertson.

En este caso, al igual que otras adaptaciones del mundo Ennis (desde su visión de ‘Hellblazer’ a ‘Preacher’) se mantiene el tono radical del original sobre el papel: violencia, sexo y una patada continua a los convencionalismos en una historia donde los poderosos son mezquinos, violadores y asesinos mientras que su imagen y derechos son manejados por una empresa que saca rédito a todo ello. Es decir, no solo ataca al mundillo del cómic sino al capitalismo en general. Viendo la nómina de superhéroes protagonistas, es un evidente remedo del mundo DC y, como sucede con tantas obras subversivas en sus originales, su traslación a la pantalla pierde algo de incorrección. Con todo, divertida y subversiva, gamberra y muy entretenida. Pronto se estrenará la segunda temporada tras una primera de solo diez episodios.

Watchmen (2019)

La 'Watchmen' televisiva de HBO ha sido una aplaudida revisión de uno de los cómics más venerados. / EP

Creada por Damon Lindelof y disponible en HBO. Es, sin duda, la mejor serie se superhéroes producida hasta el momento e incluso una de las mejores de los últimos años. No lo tenía nada fácil, porque partía de un cómic venerado como una sagrada escritura por los aficionados, el original de Alan Moore y Dave Gibbons de 1987. De nuevo, la historia más redonda del género es una historia que arremete contra el espíritu superheroico, toda vez que aborda el abuso de poder de aquellos que lo tienen. Por sí misma, es considerada una cumbre del llamado noveno arte y no hace mucho, en 2009, Hollywood fue con todo con una superproducción en la gran pantalla que no contentó a nadie pero tam-poco los enfadó demasiado.

Así que Lindelof tenía una papeleta complicada para volver a tomar la historia. Todo un niño mimado desde que cocrease ‘Perdidos’ ha engordado su curriculum con grandes producciones (y guiones) en el Hollywood más fantásticos (desde alguna de las nuevas ‘Star Trek’ hasta ‘Worl War Z’ o ‘Prometheus’) y se ganó el derecho a hacer lo que le pareciera en la televisión cuando produjo una de las mejores series de la historia: ‘The Leftovers’. Como hizo con aquella versión (basada en un libro), Lindelof lleva ‘Watchmen’ más allá, recupera la trama mucho después de donde terminaron los cómics y levanta un homenaje a la vez que una crítica social y política actualizada a los tiempos que corren. Nueve episodios y parece que se quedará ahí. Según su creador, lo que quería contar ya está contado.

Esta mierda me supera (2020)

La serie 'Esta mierda me supera' se encuentra disponible en Netflix. / EP

Creada por Jonathan Entwistle y Christy Hall y disponible en Netflix. Es mejor, mucho mejor, una serie que es prima hermana y del mismo autor: ‘The end of the F***ing worl’, pero en aquella (además de destrozar la historia en la segunda temporada) no salían supehéroes. Aquí, también basada en un cómic, la protagonista se parece más a la ‘Carrie’ de Stephen King que al protagonista con capa de turno. Aunque claro, la adolescente de la primera novela del Rey del Terror tenía poderes. Siguen los parecidos: chica rubia y no comprendida en el instituto. Pero se acaban pronto: la comedia impera en el conjunto y la ternura atempe-ra la casquería. Producción Netflix en esa parte de la plataforma que quiere presentarse con un toque más fresco y alternativo. Con siete episodios de menos de media hora, se ve en una sentada. Habrá nuevas entregas.

‘Daredevil/Jessica Jones’ (2015-2019)

La serie 'Jessica Jones' trajo otra forma de entender las producciones de superhéroes (o heroinas). / EP

Creadas por Drew Goddard ('Daredevil') y Melissa Rosenberg (‘Jessica Jones’) y ambas disponibles en Netflix. Aparecen juntas porque se pueden entender de esa forma. Mediada la década pasada, Marvel firmó con Netflix la producción de varias series de personajes alejados del glamour (y los ingentes ingresos directos) de sus Vengadores. Al quedar algo al margen del universo cinemático de Marvel levantado para vender palomitas, pudieron presentar un producto más adulto, sombrío y cínico.

La serie 'Daredevil' fue la primera gran producción de Marvel que se estrenó en Netflix. / EP

En concreto, la versión de Daredevil partía de la estética reconstruida en los primeros de los años 80 por Frank Miller (uno de los dioses del cómic, renovador e inspiración del Batman de Nolan) y, en lo artístico, recoge alguna de las escenas de lucha más espectaculares de los últimos tiempos. Jessica Jones, por su parte, reivindicó un papel protagonista fuerte (en todos sus sentidos) para una mujer y renovó un panorama demasiado ocupado por hombres o chicas con curvas. Con todo, de ambas series apenas sobresalen las primeras temporadas respectivas.

Marvel Agents of SHIELD (2013-2020)

En unos días se estrena en Estados Unidos la séptima y última temporada de estos 'Agentes de SHIELD'. / EP

Creada por Joss Whedon, Jed Whedon y Maurissa Tancharoen y disponible en Netflix. A finales de mes se estrena en Estados Unidos su séptima temporada (que en España se podrá ver en Fox Tv cada semana a partir de una fecha sin determinar aún). Será la última, después de más de 120 episodios y más años de vida de lo que habría apostado cualquiera hace un lustro. Lanzada con la pátina del Whedon más conocido (aunque son los otros dos creadores los que siguieron en el día a día) formó parte de la segunda unidad de estrenos Marvel. Si Netflix lanzaba sus series adultas, la cadena ABC haría lo mismo con esta y con la efímera ‘Agent Carter’ (la novia del Capitán América en los años 40).

Estos agentes de la agencia dirigida por Nick Furia (en el cine, Samuel L Jackson) nació con la idea de complementar las películas de los Vengadores. Y ese fue su gran problema, que tuviera que acompasar el ritmo y luego, a la hora de verdad, parecer el hermanito pobre (la producción es alta, pero nada que ver con una de las películas, claro). Cuando se libró de las ataduras creció y cuajó finalmente y, muy cerca de terminar, es, de todas las recomendaciones de esta lista, la versión televisiva que más parece un cómic por sí misma (apenas salen personajes ya creados en el papel) por la estructura en el desarrollo de las tramas y por su espíritu aventurero general. Pero también por todo lo que se le ha pedido siempre a un cómic: sus capítulos semanales, sus arcos narrativos, sus dramas personales, el desarrollo de los protagonistas…