Tristán Ulloa celebra entre lágrimas recibir el alta  tras su ingreso por el virus

Con la emoción olvido nombres. Gracias a todo el personal del Hospital Infanta Leonor (@sosinfantaleonor), médicos, enfermer@s, auxiliares, celadores, limpiadores... muy especialmente, eso sí, al doctor y ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes, a Aurelia cosas de la vida me encuentro con quien fue mi hermanastra convertida en toda una jabata y lidiando con temas muy muy complicados a pesar de su enorme juventud... con Liliana la anestesista que acaba de dar positivo. Recupérate pronto Liliana. Y con tantos otr@s cuyos nombres no recuerdo. Todos ángeles de la guarda, sólo espero que llegue el momento de cuidaros nosotros a vosotros. Cubriros de agradecimiento y de amor. Que no se me olviden dos médicos de la misma estirpe que Jesús Garrido: Jorge Usón y Jorge Drexler, y para colmo excelentes músicos los tres. Ya les he pedido tocar un tema con ellos, pero yo al fondo con un triángulo cual Yoko Ono para acabar llevándome yo todo el mérito. Gracias por supuesto a toda mi familia de este y del otro lado del mundo, y a todos los amigos que sois familia. Y sobre todo a la madre de los dragones: Carolina te amo.