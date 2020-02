El mensaje de Juan y Medio que dejaba "perplejo" a Motos en El Hormiguero

El plató de ‘El Hormiguero’ contaba este jueves con la visita de Juan y Medio, que acudía para hablar de ‘La tarde, aquí y ahora’, el programa que presenta en Canal Sur desde hace once años consecutivos. “Vengo al mejor programa de la historia de la televisión”, comentaba el invitado nada más sentarse junto al presentador, con quien mantiene una gran amistad. Según confesaba el invitado, actualmente vive su mejor momento: "Tengo la mejor familia del mundo, los mejores amigos, el mejor trabajo del mundo y salud".

Juan y Medio explicaba la esencia de su programa: “Es un programa pionero dirigido a las personas mayores que están solas”. Sobre este asunto, el presentador afirmaba que una de sus mayores satisfacciones es “ver a dos personas de ochenta y tantos años que se quieren”. Según confesaba, su objetivo es unir los corazones de la gente mayor que está sola. “Si yo puedo hacer que deje de estarlo, yo encantado”, expresaba ante un Pablo Motos que se quedaba sin palabras ante un tema que, según comentaba, no había reflexionado en profundidad. “Me has dejado seco, perplejo”, afirmaba Motos.

La soledad de las personas mayores es una causa que afecta muy de cerca a Juan y Medio. “La gente llega a los ochenta y tantos con ganas de luchar, de vivir, y están solos. No quieren esta soledad. Eso a mí me pesa en el alma”, confesaba. Además de la labor social, el programa también es de entretenimiento. “De vez en cuanto se te duerme alguno que otro”, bromeaba Pablo Motos. Juan y Medio no tardaba en contestar: “Sí, es que tienen muchos nervios del día anterior. Cuando hacen su parte, se relajan y se quedan dormidos”. Y volvía a reiterar su admiración por la gente mayor: “Esta gente cada día me da a mí una lección de vida. Reconocerles es lo mínimo que se puede ser”

Una de las lecciones de su vida, según Juan y Medio, se la enseñó Joan Manuel Serrat: “Me dijo una vez: ‘A esta vida se viene a dos cosas, a querer y a que te quieran”. Con una sonrisa perenne en sus labios, el invitado confesaba que su programa podría producirse en otros países, incluso al otro lado del Atlántico. “La mujer del cantante mexicano José José, que también es presentadora, vendrá a grabar un programa piloto porque parece ser que puede funcionar en México DF”. Motos destacaba en la entrevista lo bien que el invitado explicaba su labor con las personas mayores.