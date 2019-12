Emilio Aragón en El Hormiguero: "Esta generación puede acabar con el hambre"

No uno, sino dos invitados han acudido este jueves a divertirse a ‘El Hormiguero’: Emilio Aragón y Miguel Ríos. Al ritmo de ‘Bienvenidos’, los dos han entrado en plató dispuestos a presentar el proyecto que los une, ‘Lucha de gigantes’, el concierto benéfico de Acción contra el Hambre con la música de Antonio Vega como hilo conductor. "Este año tenemos un concierto el 18 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, que esperamos llenarlo”, explicaba Aragón.

Pablo Motos, a quien le une una larga amistad con los dos invitados, recordaba su pasado en común y bromeaba sobre cómo han empezado la entrevista. "Esta sería nuestra conversación si no hubiese micrófonos", comentaba entre risas. Ilusionados por la causa del concierto, Emilio y Miguel han destacado los artistas que actuarán durante el evento: Rozalén, Antonio Zambujo, Alba Molina, Ara Malikian, Arcángel, Coque Malla, Salif Keita, Ketama, Iván Ferreriro, Lamari, entre otros.

Como anécdota, Aragón ha recordado que "la primera vez que mis padres me dejaron irme de casa, una semana, fue con Antonio Vega", el artista que pone sintonía al concierto. El actor ha aportado datos sobre el hambre en el mundo para animar al público a asistir: "884 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua segura. ¿Alguien se puede imaginar que hoy en día alguien puede morir por diarrea? Pues sucede", afirmaba. Ha incidido en que "somos la generación que puede acabar con el hambre" y lanza un mensaje muy claro a los líderes políticos: "Necesitamos que los políticos lo pongan en sus agendas".

Por su parte, Miguel Ríos también ha animado a la gente a que acuda a este concierto porque "no nos podemos escudar más" con la lucha contra el hambre. "Somos nosotros los que debemos impulsarlo, no esperar a que los políticos hagan algo. Ese dinero va a ir a paliar todo este tipo de cosas. Esto no se soluciona con caridad, sino con justicia social, con solidaridad" comentaba a Motos. Por último, ha querido dar gracias a los voluntarios de las organizaciones benéficas, a quienes ha calificado como "gente maravillosa".