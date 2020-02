Enésimo divorcio para Isabel II: su nieto Peter Phillips pone fin a su matrimonio

Los divorcios en la Familia Real británica han sido uno de los 'quebraderos' de cabeza de la reina Isabel II, ya que solo uno de sus cuatro hijos continúa casado con su primera esposa, el resto decidieron finalizar sus matrimonios, no sin polémica. No obstante no era una situación nueva para la reina de Inglaterra, ya que fue su hermana Margarita quien protagonizó el primer gran divorcio de un miembro de esta familia real.

Ahora, a esta larga lista de matrimonios fallidos se une el nieto mayor de la reina de Inglaterra, Peter Phillips, quien acaba de anunciar su divorcio de Autumn Phillips, Autumn Kelly de soltera, con quien tiene dos hijas. Aunque la pareja estaba hasta ahora separada, desde hacía un año y vivían en la misma casa, ha sido este miércoles cuando ha anunciado su divorcio y su intención de compartir la custodia de las dos hijas que tienen en común: Savannah, de nueve años, e Isla, de siete.

"La primera prioridad de las dos familias es el bienestar y la crianza de sus dos fantásticas hijas", explican en el comunicado que ha publicado la pareja. "Tanto Peter como Autumn permanecerán con sus hijas en Gloucestershire, donde la familia lleva asentada varios años", añaden.

Mira también El Brexit deja a Isabel II sin las ayudas de la PAC y pendiente de la salida de Escocia

Esa última frase cobra especial relevancia porque tras conocerse la noticia algunos medios británicos habían asociado la decisión de los duques de Sussex de abandonar la familia real y asentarse en Canadá con la decisión de divorciarse del matrimonio Phillips. En concreto, el Daily Mail señalaba que la pareja se había visto "liberada". Además, establecían la posibilidad de que Autumn regresase a su país Canadá, al igual que Meghan y Harry.

El anuncio de este divorcio, el primero entre los nietos de la reina Isabel II, llega precisamente tras unas semanas y meses convulsos en la Casa Windsor. A la salida de Harry y Meghan de la familia real y el comienzo de su vida "económicamente independiente" se sumó la polémica en torno a Andrés de Inglaterra y su vinculación con el caso Epstein.